Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Sivas Belediyesi, 2025 yılına ait toplu taşıma istatistiklerini yayınlayarak yılın en aktif yolcusunu duyurdu. 65 yaş üzeri serbest kart sahibi Mehmet S., yıl boyunca tam 3 bin 365 kez halk otobüslerini kullanarak ulaşılması güç bir rekora imza attı. Günlük biniş sayısı zaman zaman 25'e kadar çıkan vatandaş için belediye, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" yorumunu yaptı.
Sivas'ta 65 yaş üstü serbest kart sahibi Mehmet S. 2025 yılı boyınca halk otobüslerini toplam 3 bin 365 kez kullandı.
Sivas Belediyesi sosyal medya hesabında, 2025 yılının toplu taşıma istatistiklerini yayınladı.
Paylaşımda, 65 yaş üzeri serbest kart sahibi Mehmet S.'nin, 2025 yılı boyunca halk otobüslerini toplam 3 bin 365 kez kullandığı öğrenildi.
GÜNLÜK 25 BİNİŞ
Günlük en yüksek kullanım sayısı ise 25 biniş olarak kayıtlara geçti.
Belediye paylaşımında, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerine yer verirken, yolcuya ilgisi için teşekkür etti.
Açıklamanın devamında otobüslerin kullanımına değinilirken, "Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadelerine yer verildi.