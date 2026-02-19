Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketicinin ekonomiye olan güveni Şubat ayında tırmanışa geçti. TÜİK verilerine göre hanenin maddi durum endeksi %4,6 oranında artarken, genel ekonomik durum beklentisi sınırlı bir düşüşle yatay seyretti. Endeksin en dikkat çeken kalemi ise 100 eşik değerini aşan "dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi" oldu.
TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.
Alt endekslerine bakıldığında; bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 4,6 artarak 71,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 4,2 artarak 86,8, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 0,1 azalarak 81,4 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 1,3 artarak 103,2 değerlerini aldı.