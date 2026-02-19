Ziraat Odasına Kayıt İsteğe Bağlı İştirakçiliği Engeller Mi?

Soru : Merhaba. Bir kurumda memur olarak görev yapıyorum. Memuriyet başlangıç tarihim 11.01.2001. 15 Mart 2026 tarihinde istifa etmeyi düşünüyorum. Memuriyete başladıktan sonra 6 ay askerlik yaptım ve henüz askerlik borçlanması yapmadım. Adıma ÇKS olması nedeniyle Ziraat odasına kaydım var. İstifa sonrası isteğe bağlı iştirakçi olarak prim yatırarak(4 ay) 25 hizmet yılını tamamlamak istiyorum.

Ziraat odası kaydı nedeniyle re,sen bağ kurlu olur muyum ve bu durum isteğe bağlı iştirakçi olmama engel midir?

Askerlik borçlanması yaparsam 6 ay daha çalışmam mı gerekiyor?

Acaba memuriyet hizmetini ve ikramiyeyi riske atmamak için izlemem gereken yol nedir?

Yukarıda belirtilen konularla alakalı yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler eder hayırlı çalışmalar dilerim.





Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Hizmet çakışmaları konusunda bilgiler için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1112451/

https://www.memurlar.net/haber/861640/

https://www.memurlar.net/haber/988283/

İsteğe bağlı iştirakçilik konusunda bilgiler için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/972480/

https://www.memurlar.net/haber/1095417/

https://www.memurlar.net/haber/1157208/

https://www.memurlar.net/haber/981096/

https://www.memurlar.net/haber/1152791/

https://www.memurlar.net/haber/1071162/

Son 7 yıl hizmet kuralı ve emeklilik ikramiyesi konusunda bilgiler için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1132890/

https://www.memurlar.net/haber/1073483/

https://www.memurlar.net/haber/1150008/

https://www.memurlar.net/haber/1091345/

https://www.memurlar.net/haber/972480/

Borçlanmalarda 6 ay kuralı:

https://www.memurlar.net/haber/1053432/

https://www.memurlar.net/haber/1061613/

https://www.memurlar.net/haber/1053547/

https://www.memurlar.net/haber/486604/

Özetle Genel Bilgiler:

8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışmaya başlayan memurların emeklilik şartları kadın ve erkek için 25 yıl hizmet (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler dahil) ile birlikte kadın ise 58, erkek ise 60 yaşının dolumu şeklindedir.

Çiftçi kayıt sistemi, yani Ziraat Odasına kayıt sisteminde tarım bağ-kurlusu olunur ve bu sistem zorunlu prim ödeme kapsamına girdiğini değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla bu sistemde memurluk sırasında bulunmanın hizmet yönüyle öncelik olarak memurluk hizmeti geçerli olacağından zorunlu prim ödeme kapsamı dışında kalınır. Ancak, memurluk bittikten sonra bu sistemde kalınması halinde ise tarım sigortalısı olarak devam edeceğini, ayrıca, bu sistemde kalınmaması için muafiyet yönüyle işlem yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

8 Eylül 1999 sonrası ve 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar için farklı statülerde geçen hizmetler üzerinden aylık bağlandığında, 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükümleri esas alınır.

İsteğe bağlı iştirakçilik sistemi memurluk sistemi üzerinden hizmet tamamlamaya katkı sağlar, dolayısıyla bu sistemden yararlanılarak 25 yıl hizmeti tamamladıktan sonra sistemden çıkmak ve zorunlu herhangi bir statüde çalışmadan emeklilik yaşını beklemek, emekli ikramiyesi yönüyle bir hak kaybı ortaya çıkarmayacağını değerlendirmekteyiz.

5434 kapsamında olan memurların borçlanmalarında emeklilik öncesi en az 6 ay önce yapılmış olması kuralı devam etmektedir. Ancak, emeklilik olmayıp borçlanma yaptıktan sonra ve borçlanma tutarını da bir seferde tamamını ödedikten sonra istifa halinde ise 6 ay kuralının işlemeyeceğini ve borçlanmanın geçerli olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu konularda detaylı bilgiler için yukarıda belirttiğimiz adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenebilecek durumlar şöyledir:

Ziraat Odası kaydınızın olması nedeniyle zorunlu tarım sigortalısı olmanız gerektiğini, bu durumun istifa sonrası da devam etmesi halinde isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanamayacağınızı, dolayısıyla da muafiyet işlemini yapmanız gerektiğini,

Askerlik borçlanması yapıp ve borç tutarının tamamını da bir seferde ödedikten sonra istifa etmeniz halinde borçlanmanızın 6 ay koşulu aranmaksızın (zira 6 ay bekleme koşulu emekli olunması halinde geçerli bir uygulama olduğunu değerlendirmekteyiz) geçerli olması gerektiğini, istifa sonrası da 6 ayı geçirmeden isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabileceğinizi,

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanılarak 25 hizmet yılınızı tamamladıktan sonra emeklilik yaşınızı (60 yaşın dolumunu) yine zorunlu bir statüde çalışmadan beklemeniz halinde memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi ve emekli ikramiyenizi alabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Dolayısıyla da durumunuz detaylı bir işleme tabi tutulması gereken bir durum olduğu için, herhangi bir hak kaybınızın ortaya çıkmaması açısından izlemeniz gereken yol öncelikli olarak bu konularda yazılı olarak mutlaka SGK na müracaat edip, bilgi aldıktan sonra hareket etmeniz olacaktır.



