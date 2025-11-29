2005 yılı 5510/4(a), 2013 yılı 5510/4(c)'li olan memur, isteğe bağlı sigortalı olursa emeklilik statüsü değişir mi?

Soru : Merhaba, 23/06/1983 doğumluyum. 15/06/2005 tarihinde ilk kez (4a) sigortalı oldum. 2013 yılında ise memur olarak (Radyoloji Teknikeri ) atamam yapıldı. Hizmet birleştirmesi yapıldı. E-devletten Çalışma hayatıma baktığımda toplam 8095 prim günüm gözükmekte, hizmet süremin dolmasına ise 4 yıl 6 ay kaldığı yazmaktadır.3 ay sonra ücretsiz izne ( 1 yıl ) çıkmayı planlıyorum. İzin sonrası ücretsiz iznimi borçlanıp ödeyeceğim. Ve ardından da istifa edeceğim. 25 yıl süremi tamamlayabilmek için kalan süreyi de isteğe bağlı ödeyeceğim.

1. Sorum: İsteğe bağlı olarak yaklaşık 3 yıl ödeme yapacağım. Bu benim statümü değiştirir mi?

2.sorum: benim emekliliğim için 25 yıl hizmet + yaş şartına tabii olduğumu biliyorum. Ayrıca, 9000 gün prim ödemesi benim için de zorunlu mudur? Şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim. Saygılarımla

Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden itibaren ilk defa memur olanlar 5510 sayılı Kanuna tabi olur ve bu kanun gereği isteğe bağlı sigortalılık, yani 5510 sayılı Kanun kapsamında göreve başlayan memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak sistemi de bulunur. Bu uygulamaya ilişkin yasal düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 hükümlerinde yer almıştır.



5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Ayrıca, memur iken ayrılıp, 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Özetle, isteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanır, 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için geçerli değildir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.



Hizmet bütünleşme konusu da 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar ile ilk defa bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar için farklı olmakta;

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun madde 8 hükmü uygulanmakta ve son yedi yıllık hizmet, yani 1260 gün kuralı önemli olmakta, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun madde 53 hükmü uygulanmakta ve tüm çalışma süreleri içerisinde en fazla geçen statü önemli olmaktadır.



Dolayısıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi veya esnaf olarak geçen hizmet süreleri olup bu tarihten sonra memur olanlar hakkında 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak tüm çalışma süreleri bütünleştirilmektedir. Bütünleştirme ile birlikte emekli olunması halinde hangi statüde emekli aylığı bağlanacağı da bu Kanun kurallarına göre yapılır ve bu tespit işleminde ilgililerin son yedi yıllık hizmet süreleri esas alınır.

İsteğe bağlı sigortalılık konusu ile ilgili;



Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir;



15/6/2005 tarihinde ilk defa sigortalı olarak başladığınızı ve 2013 yılında da memur olduğunuzu belirtmektesiniz. Bu durumda sizin emeklilik şartlarınız 60 yaş + 25 hizmet yılı (SGK primleri ödenmiş işçilik, memurluk, borçlanacağınızı belirttiğiniz süre dahil) olmaktadır.

Belirli bir hizmetinizi tamamladıktan sonra da 3 yıl isteğe bağlı sigortalı olmayı düşündüğünüzü, bu şekilde bir işlem yapılması halinde bu sürenin Esnaf statüsünde geçen süre olacağını, ayrıca şayet bu sürenin 1260 gün (3 yıl 6 ay veya daha fazla) ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekliliğinizi kazanamayacağınızı değerlendirmekteyiz. Yani, 1260 gün (en fazla 1259 gün) prim ödenecek şekilde geçmemek üzere isteğe bağlı sigortalı olmanız emekliliğinizde memur statüsünden emekli olmanızı kazandırır. Şayet 1260 gün ve daha fazla olursa bu defa esnaf statüsünden emeklilik şartlarına tabi olacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca, önemli bir husus olarak, son statünüzün de memur statüsü olmayacağından borçlanacağınız süre ile birlikte memurluk sürelerinize karşılık emekli ikramiyesi de alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla, sizin emekli olabilmeniz için mutlaka 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirmeniz gereklidir.

NOT: Değerlendirmelerimiz kapsamında karar vermeden önce Kurumunuzdan da hizmet hesabınızı yaptırmanızı ve bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.