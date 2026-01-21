8 Eylül 1999 Sonrası Girişli 5434'e Tabi Memur İçin İsteğe Bağlı İştirakçilik Fayda Sağlar Mı?

MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Bilgisayarlara el konuldu
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

8 Eylül 1999 Sonrası Girişli 5434'e Tabi Memur İçin İsteğe Bağlı İştirakçilik Fayda Sağlar Mı?

5434 sayılı Kanuna tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri ödemek kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olurlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 14:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 08:44
Yazdır
8 Eylül 1999 Sonrası Girişli 5434'e Tabi Memur İçin İsteğe Bağlı İştirakçilik Fayda Sağlar Mı?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlamış olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce de memurluğa başlayanlar 5434 sayılı Kanun kapsamına girerler.

Bu durumda olanlardan kadın ve erkek 25 hizmet yılı + kadın 58 yaşını, erkek 60 yaşını doldurduklarında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olurlar.

İsteğe bağlı iştirakçilik sistemi (5434 SK/Md.12):

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanır, 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için geçerli değildir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilmek için;

- 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmalarının olması,

- Memurluktan ayrılma durumlarının mutlaka kendilerinin istifa etmesi/müstafi duruma düşmeleri,

gereklidir.

Bu şartları taşıyan memurlar görevlerinden ayrıldıktan sonra 6 ay süreyi geçirmemek şartıyla SGK ya müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabilir.

25 yıl hizmet ve 58 veya 60 yaş şartına tabi olanların isteğe bağlı iştirakçilik kurması fayda sağlar mı? Zararları olabilir mi?

Günümüzde isteğe bağlı iştirakçilik, genelde emeklilik şartı olan 25 hizmet yılını tamamlamaya az bir süre kalan ve bu süreyi hiçbir şekilde zorunlu bir işyerinde çalışmadan tamamlamak isteyen ve hizmet süresini tamamladıktan sonra da bu sistemden çıkıp yine hiçbir şekilde zorunlu bir işyerinde çalışmadan emeklilik yaşlarını bekleyenlerin tercih ettiği bir durum olabileceğini söyleyebiliriz.

Özetle, genel olarak yararlanmak isteyenler hizmet süresini tamamlayacak süre kadar isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp bu hizmet süresini tamamladıktan sonra ayrılıp emeklilik yaşını bekleyenlerin de tercih ettiği bir konu olduğunu değerlendirmekteyiz.

İsteğe bağlı iştirakçilik, kişinin intibakı esas alınarak belirlenen SGK prim kesinti tutarlarının tamamını (sağlık primi dahil) her ay kişiler tarafından SGK ya ödemek suretiyle hizmet satın almak suretiyle emeklilik haklarından yararlanma yöntemidir. Memurun görevinden ayrıldığı tarihteki SGK kesintilerine esas tutulan intibakları üzerinden SGK ya ödeyecekleri tutar belirlenir. Her ay için hesaplanan bu tutarlar (her yıl intibak ilerlediğinde artarak) isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanmak isteyen kişi tarafından SGK ya ödenir ve her ödenen ay hizmet olarak sayılır, ödenmeyen aylar için veya SGK ca tespit edilen tutardan daha eksik yatırılmış olan aylar hizmet olarak sayılmaz.

İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi verilmez, emekli aylık oranında değerlendirilir. Bu süreler, emekli keseneğine esas aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak işleminde uygulanır.

Bu durumda olanlar hakkında da hizmet bütünleşmesi olduğu takdirde son 7 yıl kuralı geçerlidir. Yani son 7 yıl içindeki hizmet ağırlığı hangi statüde geçmişse o statü esas alınarak emeklilik işlemleri uygulanır. Başka bir ifade ile memur olarak emeklilik hizmet süresini tamamladıktan sonra bu sistemden çıkıp işçi veya esnaf olarak çalışılır ve bu sürede 3 yıl 6 ay ve daha fazla olursa memur statüsünden emekli olunamaz.

Sonuç değerlendirmemiz:

Öncelikli olarak isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak her zaman için kişilerin kendi tercihleridir. Bu sistemden yararlanacak kişilerin öncelikli olarak emeklilik hizmet sürelerini kısa sürede tamamlayacak olanların tercih edecekleri bir sistem olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bunun yanı sıra emeklilik yaşının doldurulacağı tarihin de yakın bir tarih olması, yani yaş olarak (58-60 yaş) emekli aylığını kazanacakları sürenin de az bir zaman kalmış kişilerin tercih etmeleri gereken bir husus olduğunu değerlendirmekteyiz. Ancak yine de belirttiğimiz gibi bu sistemin her zaman için kişilerin özel durumlarını düzelten/kolaylaştıran bir sistem olduğunu da belirtebiliriz.

Özetle, bu sistemin önemli avantajı hiçbir şekilde zorunlu çalışma olmadan emeklilik için gereken hizmet süresini tamamlayacak kadar süreyi Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alma durumudur ve emeklilik yaşını uzunca bir süre zorunlu çalışmadan beklemeye fayda sağlamaktadır. Yani bireysel emeklilik sistemi benzer bir sistem gibi düşünülebilir.

Dezavantajları ise çalışanlar için Kurumlarca ödenen Kurum karşılık tutarları ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin de her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna kişilerce ödenme durumunun olması, bu sürelerin emekli ikramiyesi hesabında sayılmaması, ek gösterge kazanımını sağlayacak intibak işleminde uygulanmaması ve de daha önemlisi kişilerin çalışma hayatından ayrılma, yani pasif duruma düşme durumları söylenebilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber