İstifa sonrası işçi olarak çalışan memur statüsünden nasıl emekli olabilir?

Soru : Merhaba 25.2.1980 doğumluyum. 26.09.2005 ile 10.07.2018 tarihleri arasında devlet memuru olarak görev yaparken kurumumdan istifa ederek ayrıldım. 09.02.2019 ile 21. 05.2021 tarihleri arasında sigortalı olarak çalıştım. Emekli sandığından memur emeklisi olarak emekli olma imkanım var mı? Kaç yaşında emekli olabilirim? Emekli olmam günlerim yeterli mi? Teşekkürler

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde çalışmaya başlamış olanlar 5434 kapsamında memur olurlar. Bu durumda kadın ve erkek memur 25 tam hizmet yılı (işçilik, esnaflık, varsa borçlanılan süreler dahil) ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurduklarında emekli aylığı bağlanmasına hak kazanırlar.



Ayrıca, 15 hizmet yılı (işçilik, esnaflık, memurluk, varsa borçlanılan süre dahil) + 61 yaşını tamamlamış kadın ve erkek memurlar da kısmi olarak emekli olabilme imkanları bulunmaktadır.



Kısmi emeklilik konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,



https://www.memurlar.net/haber/1020835/



https://www.memurlar.net/haber/1029709/



https://www.memurlar.net/haber/1074135/



adreslerimiz ziyaret edilebilir.



Sigortalılık süresinin başlangıcı memurlar hakkında uygulanmaz.

İşçi statüsünden emekli olunma halinde ise 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar hakkında sigortalılık süresi, emeklilik yaşı ve hizmet yılı esas alınır.

Son 7 yıl hizmet kuralı ve emekli ikramiyesi konusu:



2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet içerisindeki çalışmaların (işçi, esnaf, memur) 2 statü olması halinde 1260 gün ve daha fazla süre, 3 statü olması halinde ise 840 gün ve daha fazla süre emeklilik statüsünü belirler.

Memurluktan ayrılıp özel veya kamu sektöründe işçi statüsünde veya esnaf statüsünde çalışma halinde ve bu çalışma prim ödeme gün sayısı olarak 1260 gün ve daha fazla veya 840 gün ve daha fazla olursa memurluk statüsünden emekli olunmaz.

5434 kapsamında olanların memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanır.

Aylık bağlanmada esas alınan hizmetler arasında farklı statülerde (işçi, esnaf, memur hizmetlerinin toplamı) geçen hizmetler esas alındığında memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü esas alınır. Yani memurluktan istifa eden ve işçi veya esnaf olarak çalışmaya başlayanların memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükümleri kıyas alınır ve ödenip ödenmeyeceği bu kurallara göre değişir.



5434 sayılı Kanun Madde 89 kuralları:

-Emekli aylığı bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmekte ve her tam fiili hizmet yıllarına ödenmektedir.

-Emekli aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetlerin tamamı memurluk olursa hiçbir şart aranmadan tüm hizmetlerinin her tam yıllarına karşılık aylık bağlandığında emekli ikramiyesi ödenmektedir.

-Ancak, önemli husus olan durum emekli aylığı bağlanmasında esas alınan hizmetler arasında işçilik, esnaflık gibi hizmetler olduğunda ise bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde bulunan ve kıdem tazminatı ödenmesinde aranılan şartlara bakılır. Madde 14 şartları özetle:

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için memurluk + işçilik toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanmasında memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için kişinin memurluktan ayrıldığı tarihte;

- 7000 gün hizmet süresini tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması,

- Veya 4500 gün hizmeti olmakla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması,

gerekir.

Bu şartları taşımadan memurluktan ayrılmış olup sigortalı olarak çalışıp emekli olanlar memurluk hizmet sürelerine emeklilik ikramiyesi alamazlar.



Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyledir:



2005 yılında memurluğa başladığınızı belirttiğinizden 5434 sayılı Kanun kapsamında memur olmaktasınız.

Verdiğiniz bilgilere göre memurluktan ayrıldığınız tarihte memurluk hizmetinizin 12 yıl 9 ay olduğunu hesaplamaktayız. Memurluktan ayrıldıktan sonra işçi statüsündeki çalışmalarınızın da 1259 gün ve daha az (3 yıl 6 aydan) olduğunu (2 yıl 3 ay 12 günlük bir süre olduğunu) anlamaktayız.



Bu durumda memur statüsünden emeklilik için genel kural olarak 25 yıl hizmet ve 58 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir. Bu süre uzun bir süre olacağı için 15 hizmet yılı + 61 yaşınızı doldurmanız halinde memur statüsünden kısmi emekli olma hakkınızın da olacağını değerlendirmekteyiz. Bunun için ise toplam 12 yıl 9 ay memurluk hizmetinizi işçi olarak çalışıp 15 hizmet yılına tamamlamanız ve tamamladıktan sonra işinizden ayrılıp 61 yaşınızı hiçbir şekilde zorunlu sigortalılık haliyle çalışmamak suretiyle tamamlamanız olacaktır.

Burada dikkat edeceğiniz önemli husus ise sigortalı olarak çalışmalarınız toplamının 1260 gün ve daha fazla prim ödenmiş süreyi aşmaması gerekmektedir.



Ancak, memurluktan istifa edip özel sektördeki çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla olması halinde bu durumda işçi statüsünden emeklilik şartlarına tabi olacağınızı söyleyebiliriz.



NOT: Değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgilere göre yürürlükte olan yasal düzenlemeler kapsamında yapılmıştır. Tavsiyemiz durumunuzu SGK na müracaat ederek öğrenmeniz olacaktır.