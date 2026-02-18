Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kabul ettiği raporun ardından önemli mesajlar verdi. Sürecin şeffaflık ve karşılıklı saygıyla yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Genel Kurulumuza düşen sorumluluk, bu tecrübeyi kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte yasama gündemine taşımaktır" diyerek, önerilen yasal düzenlemelerin titizlikle hayata geçirileceğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 16:27, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 16:29
Yazdır
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 21. toplantısını, müşterek hedefleri Komisyon raporuna yansıtarak tamamladığını belirtti.

Aylar boyunca farklı kanaatleri aynı masada buluşturan, Meclis zemininde meşru temsili esas alan, şeffaflık ve karşılıklı saygıyla ilerleyen istişareler yürüttüklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehitlerimizin emanetini, fedakarlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık. Her birini minnetle yad ediyorum. Komisyon'da nitelikli çoğunlukla kabul edilen rapor, güvenliği tahkim ederken hukuk devleti ilkesini, temel hak ve hürriyetler ile toplumsal bütünleşmeyi aynı anda güçlendiren bir yol haritasına dönüşmüştür. Genel Kurulumuza düşen sorumluluk, bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır. Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu vesileyle Komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm siyasi parti temsilcileri ile genel başkanlarına, Komisyon'da dinlenen kıymetli katılımcılara, TBMM idari teşkilatına ve sürecin sağduyulu bir şekilde takip edilmesini sağlayan basın emekçilerine teşekkür ederek, "En büyük teşekkür, sabrıyla ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimizedir. Raporun, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber