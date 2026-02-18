3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti

Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir işletmenin 3 adet su için 600 TL hesap çıkardığına dair paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri baskın düzenledi. Yapılan denetimde kapı girişinde fiyat listesi bulundurmadığı ve menüde eksiklikler olduğu tespit edilen işletmeye para cezası kesilirken, "fahiş fiyat" şüphesiyle geriye dönük inceleme başlatıldı.

18 Şubat 2026
Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin fahiş fiyat uyguladığına ilişkin iddialar üzerine yaptığı denetimde söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."

Açıklamada, yeme içme sektörü başta olmak üzere Bakanlığın görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikayet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

