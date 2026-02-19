Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Boğaziçi mezunlarından eski Rektör Üstün Ergüder'e tepki

Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in, 28 Şubat döneminde üniversitede başörtüsü yasağı olmadığını ve mağduriyet iddialarının "yalan" olduğunu öne sürmesi, o dönemin öğrencileri ve mevcut belgeler ışığında büyük bir tartışma başlattı. Ergüder'in ifadelerinin aksine, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2018'de verdiği bir hak ihlali kararı ve eski öğrencilerin tanıklıkları, Boğaziçi'nde başörtüsü yasağının fiilen uygulandığını ve 2010'lu yıllara kadar sürdüğünü gözler önüne seriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 08:53, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 09:44
Boğaziçi mezunlarından eski Rektör Üstün Ergüder'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyareti sırasında bazı öğrencilerle sohbet etmesinin ardından, dönemin rektörü Üstün Ergüder, Medyaskop yayınında Ruşen Çakır'a yaptığı açıklamalarda, "Orada bazı başörtülü gençler sanki geçmişte oradaymış gibi başörtülülere ayrımcılık yapıldığını söylediler. Yalan... 28 Şubat'a direnen tek üniversite Boğaziçi'ydi. Biz başörtülüleri okuttuk" ifadelerini kullandı. Bu sözler, o dönemde üniversitede öğrenim gören ve yasağa bizzat maruz kalan eski öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Eski Öğrenciler Ergüder'i Yalanladı: "Asıl Yalan Söyleyen Kendisi"

Ergüder'in açıklamalarına ilk tepkiler, yasağın mağduru olan eski Boğaziçi öğrencilerinden geldi. O dönem Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yasağın katı bir şekilde uygulandığını belirten Eren Eyüpoğlu, "Asıl yalan söyleyen Üstün Ergüder. Yasağın 2010'lara kadar devam ettiğini gayet iyi biliyor. Pek çok hoca başörtülü öğrencileri derslerine almadı" dedi.

Şu anki İstanbul Milletvekili olan Tuba Işık Ercan da o dönem Eğitim Fakültesi'nde öğrenci olduğunu hatırlatarak, "Kapılarda bekletilen, derslere alınmayan, fişlenen, psikolojik baskıya maruz bırakılan öğrenciler vardı. Başörtümüzden dolayı mezuniyet törenine alınmayışımız da ayrı bir acıdır bizim için" sözleriyle yaşananları anlattı.

Cem Sahir İslam: Hoca Sabancı'ya gitti Sabih Tansal bu yasağı koydu

Cem Sahir İslam ise Ergüder döneminde göreli bir serbestlik olduğunu kabul etmekle birlikte, "Üstün Hoca elhak, bu konuda serbesti sahibiydi (ki onun döneminde bile ufak tefek, bazı bölümlerde münferit girişimler oldu) sonra bizler mezun olduk, o Sabancı'ya gitti vb. Sabih Tansal bu yasağı koydu ve belli ölçüde de etkin oldu. Ardından Kadri Özçaldıran, saldırgan bir dille yeltendi, ya korkusundan ya da işin saçmalığını görüp ısrar etmedi (yıl 2010 filan). Bizler, mezunlar sıfatıyla defalarca Etiler Kapı önünde toplandık, gösteri yaptık. Gazeteler sayfa sayfa yer verdi. Ama sanırım şiddet kullanmadığımız, rektörlük basmaya, kitap, antika eşya yakmaya, arkadaşımızı doğramaya filan kalkmadığımız için akılda kalmadı. Üstün Hoca, doğrudan talebesi olmasa da çok önem verdiği BÜ ünsiyetiyle bağlı olduğu genç talebelere "yalancı" derken haksızlık ediyor ve aslında kendi ilkeleriyle çelişiyor." dei.

Anayasa Mahkemesi de Boğaziçi Üniversitesindeki başörtüsü kararı için hak ihlali demişti

Üstün Ergüder'in "yalan" olarak nitelediği iddiaların en somut kanıtı ise Anayasa Mahkemesi'nin 11 Aralık 2018 tarihli kararı oldu. Yüksek Mahkeme, 28 Şubat döneminde başörtüsü yasağı nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden ilişiği kesilen Sara Akgül'ün başvurusunu karara bağlamıştı.
AYM, Sara Akgül'ün "din özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlal edildiğine" hükmederek, devlete 20 bin TL manevi tazminat ödeme cezası vermişti. Kararda, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin "başörtüsü yasağına ilişkin bir karar alınmadığı ve fiili bir uygulama olmadığı" yönündeki savunmasına rağmen, üniversitede uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin yazılı kararların ve uygulamaların tespit edildiği vurgulanmıştı. Sara Akgül, 2004 yılından itibaren derslere ve sınavlara alınmadığı için devamsızlıktan okuldan atılmış, 2008'deki aftan yararlanarak eğitimini tamamlayabilmişti.

