Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı hayata geçirdi. 19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor. İşte kampanyanın detayları...

Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'

Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini kuranlar için 2026 yılına özel hayata geçirdiği "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut'un yatırım değeri yüksek ve birbirinden prestijli 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu.

Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak.

Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor.

Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kampanya 19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli

19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı.

Kampanya, ödeme planlarında sağlanan esneklikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman modelleri sunuyor.

Kampanyada 3 farklı ödeme modeli

"Hoş Geldin Evim Kampanyası" kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor:

  • Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim):

    2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkanı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor.

  • Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim):

    Emlak Konut'un "Yeni Yuvam Modeli" kampanyaya dahil edildi. Böylece, "Yeni Yuvam Modeli" ile ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

  • Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkanı):

    Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.

Emlak Konut'un satışa sunulan 24 prestijli projesi

"Hoş Geldin Evim Kampanyası", Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli'deki 24 prestijli projesinde uygulanıyor.

Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor.

Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.

Satış ofisleri iftar sonrası da hizmet vermeye devam edecek

"Hoş Geldin Evim Kampanyası"nda, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet verecek.

"Hoş Geldin Evim Kampanyası" hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.

