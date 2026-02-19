Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Gürlek'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin paylaşım

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü sonrası NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimizin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform irademizi aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."