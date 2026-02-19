Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Sinemalarda bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, gerilim ve aksiyondan animasyona 8 film vizyona girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 15:12, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 15:11
Sinemalarda bu hafta

Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolünü Will Arnett, Laura Dern ve Andra Day ile paylaştığı "Sesim Geliyor Mu?" filmi, orta yaş bunalımı ve boşanmayla yüzleşen bir adamın New York komedi sahnesinde yeni bir amaç aramasını konu alıyor.

Dram ve komediyi harmanlayan film, evlilikleri dağılırken aileleri için fedakarlık yapan bir çiftin ortak ebeveynlik ve kimlik arayışına odaklanıyor.

Sığınak

Aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekecek "Sığınak" filmi, İskoçya'da ıssız bir adada gizemli bir şekilde yaşamını sürdüren eski asker Mason'un fırtınalı bir günde genç bir kızı kurtarmasıyla değişen hayatını işliyor.

Ric Roman Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmde, Jason Statham, Naomi Ackie ve Daniel Mays rol alıyor.

Ben Bir Yabancıydım

Brandt Andersen'in yönettiği "Ben Bir Yabancıydım" filmi de hayatta kalmanın belirsiz olduğu bir gecede Akdeniz'de yolları kesişen dört yabancının hikayesini anlatıyor.

Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy ve Ziad Bakri'nin rol aldığı dram türündeki yapım, Suriyeli bir doktorun küçük kızıyla Halep'ten kaçarken verdiği kararla başlayan vicdan, görev ve merhamet çatışmalarını beyaz perdeye taşıyor.

Chopin, Chopin!

Haftanın biyografi türündeki öne çıkan yapımlarından "Chopin, Chopin!", dünyaca ünlü besteci Frederic Chopin'in hastalıklarla mücadele ederken yüksek sosyetede var olma çabasına ve müziğinde yarattığı devrime odaklanıyor.

Michal Kwiecinski'nin yönettiği, Eryk Kulm, Victor Meutelet ve Lambert Wilson'ın oynadığı film, izleyiciyi 1835 yılının şaşaalı Paris gecelerine götürüyor.

Gece Vardiyası

Petra Biondina Volpe'nin imza attığı "Gece Vardiyası", İsviçre'de personel sıkıntısı çeken bir acil serviste çalışan fedakar bir hemşirenin, üst üste gelen zorluklar ve yaptığı bir hata sonrası yaşadığı çöküşü ele alıyor.

Leonie Benesch, Sonja Riesen ve Alireza Bayram'ın oynadığı dram ve gerilim türündeki yapım, hizmet sektörünün zorluklarını gerçekçi bir dille gözler önüne seriyor.

Cam Sehpa

Haftanın yerli filmlerinden, Can Evrenol'un yönettiği "Cam Sehpa", pısırık bir kocanın evliliğinde aldığı ilk ciddi karar olan cam sehpa alışverişinin, aile içinde yarattığı büyük trajediyi ve sonu tahmin edilemez bir kader yolculuğuna odaklanıyor.

Gerilim ve komedi türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan, Özgür Emre Yıldırım ve Ece Su Uçkan bulunuyor.

Muamma: Cenin-i Cin

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği yerli korku filmi "Muamma: Cenin-i Cin", sade bir hayat süren bir ailenin evinde başlayan açıklanamaz paranormal olayları ve yıllar öncesine uzanan karanlık sırların gün yüzüne çıkmasını anlatıyor.

Özcan Varaylı, Elif Baysal ve Sebahat Adalar'ın rol aldığı film, inanç çatışmalarını ve ailenin çaresizliğini merkezine alıyor.

Scarlet

Japon yönetmen Mamoru Hosoda'nın imza attığı animasyon türündeki "Scarlet", babasının intikamını almak isteyen bir orta çağ prensesinin, gizemli bir öte dünyada idealist bir gençle tanışmasıyla nefreti ve merhameti arasında kalışını beyaz perdeye taşıyor.

