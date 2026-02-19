İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 320 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 320 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 320 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 59 bin lira, en yüksek 7 milyon 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 275 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 78 milyon 993 bin 316,75 lira, işlem miktarı ise 1839,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 697 milyon 863 bin 958,03 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.275.000,005.170,00
En Düşük7.059.000,005.186,00
En Yüksek7.390.000,005.256,00
Kapanış7.320.000,005.186,00
Ağırlıklı Ortalama7.078.315,645.191,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.078.993.316,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.839,05
Toplam İşlem Adedi50

