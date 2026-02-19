Kısa vadeli dış borç stoku dördüncü çeyrekte azaldı

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Altında gözler ABD verisinde
Altında gözler ABD verisinde
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kısa vadeli dış borç stoku dördüncü çeyrekte azaldı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, 2025 dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 165,7 milyar dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 11:16, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 11:17
Yazdır
Kısa vadeli dış borç stoku dördüncü çeyrekte azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak aralık ayı itibarıyla 165,7 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 225,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı KVDB stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azalarak 72,5 milyar dolar olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 10 azalarak 25 milyar dolara indi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 azalışla 19,0 milyar dolar olurken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,1 artışla 21,2 milyar ABD dolara, TL cinsinden mevduatları da yüzde 3 yükselişle 23,7 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 oranında artarak 68,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 4,7 oranında artarak 62,5 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,7 artarak 5,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin dolar, yüzde 27,9'unun avro, yüzde 22,7'sinin Türk lirası ve yüzde 14,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Aralık itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri ise 63,1 milyar dolara yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber