MSÜ sınav yerleri açıklandı!
ÖSYM müjdeli haberi duyurdu. Kurumdan yapılan son dakika açıklamasında MSÜ 2026 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.
MSÜ 2026 1 Mart'ta gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesi için heyecanla bekliyordu ki, beklenen duyuru saat 11.00'de geldi.
ÖSYM yaptığı açıklamada "1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.
MSÜ 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.