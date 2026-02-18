Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, son dönemde kamu yöneticilerinin sosyal medya paylaşımlarının şikayetlere konu olduğunu belirterek, kamu iletişiminde mahremiyet ve kurumsal itibarın korunmasının önemine işaret etti.

Devlet ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkıyor

Erdoğan, dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının iletişim faaliyetlerinin önemli ölçüde sosyal medyaya kaydığını ifade etti. Bu durumun doğal olduğunu ancak ölçünün kaçtığı örneklerin arttığını söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanların mahremiyeti ihlal edilirken devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta, iletişim çalışması ya iletişim kazasına ya da iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerekse maiyetinizde çalışan kamu görevlilerinin en üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inanıyorum."

"Güç zehirlenmesine kapılmayacağız"

Kamu hizmetinin vakar ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Erdoğan, yöneticilere şu uyarılarda bulundu:

"Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girişmeyecek, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz devletimizin ve aziz milletimizin selameti dışında hiçbir menfaat gözetmeyeceğiz."

Erdoğan, idarecilerin halka karşı tevazu içinde olması gerektiğini vurgulayarak, hırs ve gösterişten uzak bir yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

"En büyük hazinen adalet ve halkın maslahatıdır"

Konuşmasının sonunda kamu yöneticilerine hitap eden Erdoğan, görev anlayışına rehber olacak şu ilkelere dikkat çekti:

"İdareci ve maiyeti, nimete nankörlük eder, halka büyüklük taslar ise Allah'ın fazlından lütfettiği bu nimet hızla el değiştirerek başkasının olur. Hırsa kapılma. En büyük hazinen iyilik, takva, adalet, halkın maslahatını gözetmek, memleketini imar etmek, halkın durumunu araştırıp soruşturmak, onların muhafazası ve mazlumlara yardım etmek olsun."

Erdoğan, bu sözlerin valiler ve kamu yöneticileri için birer pusula olması temennisinde bulundu.