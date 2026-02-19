Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,77 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 17:28, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,7620
|43,7630
|43,7690
|43,7700
|Avro
|51,7890
|51,7900
|51,6050
|51,6060
|Sterlin
|59,3650
|59,3750
|59,0510
|59,0610
|İsviçre frangı
|56,7650
|56,7750
|56,6220
|56,6320
|ANKARA
|ABD doları
|43,7320
|43,8120
|43,7390
|43,8190
|Avro
|51,7490
|51,8290
|51,5650
|51,6450
|Sterlin
|59,3050
|59,5150
|58,9910
|59,2010