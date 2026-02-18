Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!

NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatında sahne alan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği başarılı atışla müttefik ülkelerin takdirini topladı. NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanı General Ingo Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı stratejik katkı için minnettar olduğunu belirtti. TB3'ün mühimmatı üzerindeki "Mavi Vatan Sınır Tanımaz" yazısı ise tatbikata damga vurdu.

Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
NATO'nun Almanya'nın kuzeyindeki Baltık Denizi'nde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında görev alan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) hedefi tam isabetle vurması NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz'ın takdirini topladı.

Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Gerhartz, burada yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında Bayraktar TB3'ün uçuşunu ve hedefe atışını da izleyen Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışla karşıladı.

Gerhartz, burada yaptığı açıklamada, "NATO Komutanı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Steadfast Dart 2026 tatbikatına bu kadar önemli ve dikkate değer bir katkı sağladıkları için çok minnettarım." dedi.

Atışın başarılı şekilde yapılmasının ardından Gerhartz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bayraktar TB3'ün yanına giderek ilgilileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Bayraktar TB3 SİHA'nın attığı füzedeki "Mavi vatan sınır tanımaz" yazısı dikkat çekti.

