İngiltere'de Epstein operasyonu: Prens Andrew gözaltına alındı

İngiltere'de Andrew Mountbatten-Windsor, "kamu görevini kötüye kullanma" soruşturması kapsamında Norfolk'ta gözaltına alındı. Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde aramalar devam ederken, emniyet yetkilileri aktif soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptı

İngiltere'de Epstein operasyonu: Prens Andrew gözaltına alındı

İngiltere polisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltına alındığını duyurdu.

Kral Charles'ın küçük kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Sandringham'daki evinde gözaltına alınan 66 yaşındaki eski prensin, Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde Epstein dosyası kapsamında arama yapıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları, polis altı ekip aracıyla Andrew'un evine geldiğini ve eski prensin doğum gününde gözaltına alındığını bildirdi.

İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak, yasaların işlemesi gerektiğini dile getirdi.

"POLİS GÖZETİMİNDE TUTULUYOR"

Thames Valley Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma kapsamında, bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeği kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ve Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz. Kişi şu anda polis gözetiminde tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal yönergelere uygun olarak, gözaltına alınan kişinin adının açıklanmayacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu davanın devam ettiğini ve mahkemeye itaatsizlikten kaçınmak için herhangi bir yayında dikkatli olunması gerektiğini lütfen unutmayın." ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright, şunları kaydetti:

"Kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Ortaklarımızla bu iddia edilen suçu soruştururken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya halkın büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve uygun zamanda gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz."

"ÖZEL MUAMELE YAPILMAYACAK"

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan güvenlik ve adalet analisti Danny Shaw, Andrew'un gözaltı sürecinin nasıl ilerleyebileceğini anlattı.

Eski prensin en fazla 96 saat gözaltında tutulabileceğini belirten Shaw, benzeri durumlardaki şüphelilerin büyük bölümünün 12 ya da 24 saat gözaltında tutulduğunu, ardından ya suçlama yöneltilerek ya da soruşturmanın devam etmesi üzerine serbest bırakıldığını söyledi.

Andrew'un, "sadece bir yatak ve tuvalet" bulunan bir "gözaltı hücresinde" tutulacağını ifade eden Shaw, sorgu saatine kadar eski prensin burada bekletileceğini belirtti.

Shaw ayrıca, Andrew'e "özel muamele yapılmayacağını" dile getirdi.

ANDREW'İN GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEİN'A İLETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.

