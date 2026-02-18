Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ambulans alev aldı: Şoför, hasta ve yakınlarını kurtardı

Amasya'da hastaneden taburcu olan bir yaşlı hastayı evine götürmek üzere yola çıkan hasta nakil ambulansı alev alev yandı. Dumanları görünce hasta ve 2 yakınını tahliye eden ambulans sürücüsü, oksijen tüplerini de çıkartarak bomba gibi patlamasını önledi. Meslektaşları sürücü Hakan Yalçın'ın yaptığını "Büyük bir kahramanlık" sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 22:57, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 22:58
Ambulans alev aldı: Şoför, hasta ve yakınlarını kurtardı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edilen yaşlı hasta için hasta nakil ambulansı görevlendirildi. 30 yılı aşkın süredir ambulans sürücüsü olan Hakan Yalçın, akşam saatlerinde yoğun trafiğin olduğu tünelden dönüp Kale Yolu mevkiine yöneldi. Seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları gören sürücü aşağı inip önce sedyedeki hasta ve yakınlarının tahliye edilmesini sağladı. Yükselen alevlere rağmen sabitlenmiş haldeki 2 oksijen tüpünü de patlama riskine karşı uzaklaştırdı.

Ambulansı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.

31 yıldır ambulans sürücülüğü yaptığını anlatan evli ve 3 çocuk babası Hakan Yalçın, "Aracın önünden duman ve alevler yükselmeye başladı. İnip müdahale etmeye çalıştım. Hasta ve 2 yakınını da tahliye ettim. Oksijen tüplerine de asılarak dışarı atmayı başardım. Eğer oksijen tüplerini çıkarmasaydım durum çok vahim olabilirdi" dedi.

Meslektaşının yaptığını "Büyük bir kahramanlık" olarak değerlendiren Mehmet Yolcu da, "Büyük bir faciadan kurtarmış. Oksijen tüplerini oradan söküp çıkarmakla faciadan kurtarmış" diye konuştu.

