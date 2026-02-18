Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği "Son Reçete" operasyonunda usulsüz reçete yöntemiyle ilaç temin eden şebeke çökertildi. 69 şüpheli gözaltına alınırken, 34 kişi tutuklandı. Örgüte ait 87 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 10:59, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 11:02
Yazdır
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, usulsüz reçete yöntemiyle ilaç temin eden şebekeye bir önce takibe aldı.

"Son Reçete" adı verilen operasyonda, para karşılığında temin edilen başkalarına ait kimlik numaraları üzerinden reçete yazdırılarak kanser ilaçları, uyuşturucu içerikli haplar, antibiyotikler ve sağlık kabinlerinde kullanılan ilaçların alındığı ortaya çıkarıldı.

DOKTOR ÜZERİNDEN REÇETE

Yapılan çalışmalarda, ilaçların doktor U.U. üzerinden reçete yazıldığı, örgüt içerisindeki 6 eczacı aracılığıyla temin edildiği belirlendi.

Sağlık raporuna tabii ilaçların ise hasta yerine "dublör" kullanılarak alındığı tespit edildi.

Dublörlük görevini hepatit hastası S.İ. ile R.O.'nun yaptığı öğrenildi.

Şebekenin temin ettiği ilaçları yasa dışı şekilde sağlık kabinleri ve farklı eczanelere sattığı, uyuşturucu madde içerikli hapların ise elden bağımlılara verildiği ve yurt dışına satış yaptığı belirlendi.

87 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

Soruşturma kapsamında şebekede; bir doktor, 6 eczacı, 5 eczacı kalfası, 3 ecza deposu sahibi, bir hemşire ve iki dublör olmak üzere çok sayıda şüphelinin yer aldığı tespit edildi.

13 Şubat'ta Adana merkezli olmak üzere İzmir, Konya, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de 186 ekip ve 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekeye ait yaklaşık 87 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şebekenin kamuya verdiği zararın belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından inceleme başlatıldı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında doktor, eczacı, ecza deposu sahipleri ve dublörlerin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 kişi ise savcılıkça serbest kaldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber