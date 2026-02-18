'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, usulsüz reçete yöntemiyle ilaç temin eden şebekeye bir önce takibe aldı.

"Son Reçete" adı verilen operasyonda, para karşılığında temin edilen başkalarına ait kimlik numaraları üzerinden reçete yazdırılarak kanser ilaçları, uyuşturucu içerikli haplar, antibiyotikler ve sağlık kabinlerinde kullanılan ilaçların alındığı ortaya çıkarıldı.

DOKTOR ÜZERİNDEN REÇETE

Yapılan çalışmalarda, ilaçların doktor U.U. üzerinden reçete yazıldığı, örgüt içerisindeki 6 eczacı aracılığıyla temin edildiği belirlendi.

Sağlık raporuna tabii ilaçların ise hasta yerine "dublör" kullanılarak alındığı tespit edildi.

Dublörlük görevini hepatit hastası S.İ. ile R.O.'nun yaptığı öğrenildi.

Şebekenin temin ettiği ilaçları yasa dışı şekilde sağlık kabinleri ve farklı eczanelere sattığı, uyuşturucu madde içerikli hapların ise elden bağımlılara verildiği ve yurt dışına satış yaptığı belirlendi.

87 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

Soruşturma kapsamında şebekede; bir doktor, 6 eczacı, 5 eczacı kalfası, 3 ecza deposu sahibi, bir hemşire ve iki dublör olmak üzere çok sayıda şüphelinin yer aldığı tespit edildi.

13 Şubat'ta Adana merkezli olmak üzere İzmir, Konya, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de 186 ekip ve 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekeye ait yaklaşık 87 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şebekenin kamuya verdiği zararın belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından inceleme başlatıldı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında doktor, eczacı, ecza deposu sahipleri ve dublörlerin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 kişi ise savcılıkça serbest kaldı.



