19 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek ziyaretinde bulunacak.
(İstanbul/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Makbule Küçükçalık İlkokulu Açılış Töreni'ne, Maarifin Kalbinde Ramazan Programı'na ve şehit ve gazi aileleriyle iftara katılacak.
(Erzurum/10.00/14.00/17.15)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Aralık'a ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/10.00/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, şubat ayı tüketici güven endeksini ve 2024 yılı yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak.
(Washington)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
2- UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Üsküp/23.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası; SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor, İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK ve Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Adana/Van/13.30/Sakarya/20.00)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Hollanda'nın Orion Stars ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)