Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 21 kişi adliye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında iki gündür gözaltında bulunan, aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu'nun da olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş : 19 Şubat 2026 09:43, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 10:15
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Şubat'ta yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu kişilere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Gece saatlerinde yapılan baskınlarda kamuoyunun yakından bildiği bazı isimler evlerinde gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve stilist Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılık açıklamasında, gözaltına alınan 17 kişiden toplam 52,46 gram marihuana ele geçirildiği bildirmişti. Başsavcılık, soruşturmanın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" ile "kullanılmasını kolaylaştırmak" suçları kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eski milli sporcu Adem Kılıçcı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

