Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının ücretsiz yapılmasına ilişkin, "Bilimsel kurul çalışıyor. Karar veremediği için de biz bunu uygulamaya karar verilinceye kadar sokmayacağız. Komisyon kararına göre hareket etmeyi doğru buluyorum. Biz başlatacağız diye söyledik ama bilimsel kurul 'bir dakika' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 22:45, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 22:56
Memişoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda (KEFEK) milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanlıkta her türlü yolu aşabilecek sağlık araçları bulunduğunu, acil gebelik durumlarında bu kazanımın avantaj sağladığını dile getiren Memişoğlu, özellikle kırsal kesimlerde gebeliği riskli kişileri hastanelerde misafir ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıp yardım isteyen onlarca ülke bulunduğunu aktaran Memişoğlu, "Türkiye bugün sağlık hizmetleri anlamında dünyanın en iyi, en ulaşılabilir, en sosyal ve ücretsiz sağlık hizmetini sunuyor. Senede 1 milyar insana bakıyor, dokunuyoruz." dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde pek çok sağlık çalışanının bulunduğunu, buralarda pek çok hizmet verildiğini kaydeden Memişoğlu, toplumun pek çok kesiminin bu merkezlerden de haberdar olmadığını belirtti.

Memişoğlu, 1100 aile sağlığı merkezi için planlama yaptıklarını aktararak, "400'ünün inşaatını bitiriyoruz, 380 küsur tanesinin de şu anda inşaatının ihalesine başlıyoruz. Çünkü birinci basamağı kuvvetlendirmediğimiz ve bu toplumu oraya yönlendirmediğimiz sürece maalesef sağlıklı toplumu oluşturma şansımız yok." dedi.

Türkiye'deki 18 yaş altı doğurganlığa ilişkin konuşan Memişoğlu, "1 milyona yakın doğum yapmışız. 18 yaş altı doğum 3 bin 896 kişi. Biz Türkiye olarak çocuk veya genç yaşta doğumlarda Avrupa'dan sayı olarak daha az bir ülkeyiz. Avrupa'dan çok daha iyi yerdeyiz." diye konuştu.

Sezaryenin bir doğum şekli olmadığını söyleyen Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bir cerrah olarak söylüyorum, sezaryen bir ameliyat şeklidir. Bunun sanki doğumun bir şekliymiş gibi algılanması ve algılatılması yanlış bir husustur. Çünkü doğal olan normal doğumdur, fizyolojiktir. Müdahale olmadan da yapılabilecek doğal bir süreçtir. Türkiye maalesef sezaryen oranları konusunda kötü bir örnek hale gelmiş durumda. Bunu hep beraber düzeltmemiz gerekir. Annenin ve çocuğun sağlıklı olması, normal doğumla çok daha yüksek oranda sağlanır. Ben sezaryene karşı değilim. Yeter ki tıbbi endikasyon olsun. Yani bunu siyasi veya başka türlü algılamamız annemizin ve çocuklarımızın sağlığı için maalesef durumu sıkıntılı hale getiriyor."

"Özellikle son 5 senede doğudaki doğurganlık oranlarımız müthiş düşmeye başladı, bu tehlikeye işaret"

Bakan Memişoğlu, Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'de aşı karşıtlığının yükseldiğini belirterek, "Bununla ilgili bir eylem planı hazırlıyoruz. Türkiye önce kendi aşısını üretecek, çünkü özellikle bazı kesimlerin aşının içeriğiyle ilgili şüpheleri var. O konuda biz de 13 tane aşıyı planladık, inşallah yakın zamanda ihalesini yapacağız. Türkiye'de yerli aşılarımızı kendimiz üretip sadece Türkiye'ye değil dost ülkelere de vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğurganlık oranlarının düştüğünü söyleyen Memişoğlu, "Türkiye'nin artık özellikle son 10 senede doğurganlık oranı inanılmaz hızlı düşmeye başladı. Özellikle son 5 senede doğudaki doğurganlık oranlarımız müthiş düşmeye başladı, bu tehlikeye işaret. Bunu siyasi olarak söylemiyorum. Doğurganlığı teşvik edici politikaları uygulamak durumundayız. Nüfus planlamasını değil azaltmaya, çoğaltmaya göre planlama yapma zorunluluğumuz var." dedi.

Türkiye'nin HPV taraması yapan ender ülkelerden biri olduğunu ve uygulamanın ücretsiz yapıldığını belirten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 1 milyon 760 bin HPV taraması yaptık. Farklı bölgelerde farklı varyantları olan bu HPV ile ilgili çalışma da yapıyoruz. Türkiye'nin HPV risklerini ortaya çıkarıyoruz ve bunu bilimsel kurula sunuyoruz. Amerika'daki bir aşı üreticisinin Amerika'daki HPV'ye göre aşı uygulamasıyla Türkiye'deki HPV varyantlarına göre aşı uygulaması farklı olabilir. Bu tamamen bilimsel bir karardır. Türkiye'nin HPV tipleri ile kanser oluşturma arasındaki ilişki netleşmemiş durumda. Öyle olunca ilişkisi olmayan HPV tipinin kanserleşmenin oluşmadığı bir toplumda aşı yapıp yapılmayacağını bilimsel kurulu karar verir, siyasi etmenler karar vermez. Biz onun için o bilimsel kurul ne diyorsa onu yapacağız. Bilimsel kurul çalışıyor. Karar veremediği için de biz bunu uygulamaya karar verilinceye kadar sokmayacağız. Komisyon kararına göre hareket etmeyi doğru buluyorum. Biz başlatacağız diye söyledik ama bilimsel kurul 'bir dakika' dedi. Taraması yapılan HPV'nin bilimsel kurul kararını bekliyoruz."

