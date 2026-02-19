Hatay'da toprak kaydı, ev ve otomobil zarar gördü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında ev ve araç zarar gördü. Can kaybı yaşanmadı, kapanan yol kısa sürede açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 08:19, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 08:24
Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.
Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.