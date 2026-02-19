İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak

Yalancı bahar sona erdi, Trakya üzerinden yurda giren yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu hava sıcaklığı daha da düşecek, Trakya ve İstanbul'da etkisini gösteren sulu kar yerini kar yağışına bırakacak.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da 20 dereceyi aşan hava sıcaklıklarındaki ani düşüş devam ediyor. Dün sürpriz şekilde başlayan sulu kar yağışı hafta sonu yerini kara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

3 KENTE SARI KOD
Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM Kastamonu, Sinop ve Samsun için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. Bugün Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

BATIDA YAĞIŞ BAŞLIYOR
MGM'nin 5 günlük tahminlerine göre ise cumartesi gününden itibaren batı illerinde yağış etkisini gösterecek. Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sulu kar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte cumartesi yerini kara bırakacak.

İSTANBUL 4 DERECEYE DÜŞECEK, KAR BAŞLAYACAK
Kar yağışı İstanbul'a ise pazar günü ulaşacak. Hafta sonu 20 derece aşan ve bugün 11 derecelerde seyredecek hava sıcaklığı pazar günü 4 dereceye gerileyecek.

