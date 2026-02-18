54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren ve gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Güncellenen listeye eklenen 54 yeni ürün arasında dana kıyma diye satılan kanatlı etleri ve boyalı sucuklar dikkat çekiyor. Bakanlık, vatandaşları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 20:17, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 20:18
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Bakanlık taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 54 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

DANA SUCUKTA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Son testlerde; bazı markaların 'sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten firmanın lahmacun iç harcında (dana) ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.


