Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan Ocak 2026 gayrimenkul raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle birlikte ele alınan rapor, yatırımcıların kısa vadeli planlarını ve altın fiyatlarındaki hareketliliğin gayrimenkul tercihlerine yansımalarını ortaya koyuyor.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satışları, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 düşüşle 34 bin 69 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el konut satışları ise geçen yılın ocak ayına göre yüzde 5,9 azalarak 77 bin 411 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 30,6, ikinci el konutların payı ise yüzde 69,4 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 azalarak 1306 olarak kaydedilirken, aynı ayda, yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ocakta uyruklara göre konut satışlarında ilk sırada 219 ile Rusya Federasyonu yer alırken, onu 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapılan satışlar izledi.

- Yatırım planlarında temkinli ilerleyiş dikkat çekiyor

Emlakjet tarafından gerçekleştirilen ve 43 binden fazla kullanıcının katılımıyla tamamlanan anket çalışması, bireysel yatırımcıların kısa vadeli yatırım planlarını, yatırım araçlarına yönelik tercihlerini ve gayrimenkul yatırımına bakışlarını detaylarıyla ortaya koyuyor.

Anket sonuçları, katılımcıların önemli bir bölümünün aktif ya da potansiyel yatırım planları yaptığını ancak karar sürecinde temkinli ve fırsat odaklı bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor.

Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen "Önümüzdeki 3 ay içinde yatırım planınız var mı?" sorusuna verilen yanıtlar, yatırımcıların bir kısmının aktif adımlar atmaya hazır olduğunu, önemli bir kesimin ise süreci izleyerek kararını zamana yaydığını ortaya koyuyor.

Katılımcıların yüzde 17'si "Evet, aktif yatırım yapacağım" yanıtını verirken, yüzde 22'si "Araştırma aşamasındayım" seçeneğini tercih ediyor. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 23 olurken, "Şimdilik yatırım düşünmüyorum" diyenlerin oranı yüzde 38 seviyesinde seyrediyor.

"Önümüzdeki dönemde yatırım ağırlığınızı nereye vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i yatırımda önceliğini gayrimenkule vermeyi planladığını belirtirken, yüzde 18'i altın, yüzde 8'i döviz ve yüzde 6'sı mevduat/fon seçeneklerini tercih ediyor.

Dengeli portföy oluşturmayı planlayanların oranı ise yüzde 7 seviyesinde kalıyor. Bu dağılım ise piyasa koşullarında yatırımcıların değerini uzun vadede koruyabilen, reel karşılığı olan ve görece daha öngörülebilir getiriler sunan varlıklara yönelme eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

- Altın fiyatlarındaki yükseliş gayrimenkul ilgisini artırıyor

Ankette yer alan "Altın fiyatlarındaki yükseliş, gayrimenkule bakışınızı etkiledi mi?" sorusu, yatırımcı davranışlarında dikkati çekici bir kırılmaya işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 49'u altın fiyatlarındaki yükselişin gayrimenkule olan ilgisini artırdığını belirtirken, yüzde 25'i yatırım tercihlerinin değişmediğini ifade ediyor. Altında kalmayı tercih edenlerin oranı yüzde 8 olurken, yüzde 18'lik bir kesim süreci kararsız biçimde takip ediyor.

Artan fiyat dalgalanmaları, gayrimenkulü daha istikrarlı, somut ve uzun vadeli bir yatırım alternatifi olarak öne çıkarırken, riskin dağıtılması ihtiyacı, bu varlık sınıfının güvenli bir denge unsuru olarak konumlanmasını güçlendiriyor.

Katılımcılara yöneltilen "Sizi gayrimenkul yatırımına en çok ne yönlendirir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 47'si fiyat avantajı ve pazarlık fırsatlarını ilk sıraya koyarken, yüzde 16'sı doğru lokasyon ve doğru proje kriterini önceliklendiriyor.

Uygun kredi koşulları yüzde 14, yüksek kira getirisi yüzde 13 tercih edilirken, güvenilir platform ve şeffaf süreç vurgusu yüzde 10 seviyesinde kalıyor.

- Kısa vadede gayrimenkul satın alma ihtimali yüksek

"Önümüzdeki 6 ay içinde gayrimenkul satın alma ihtimaliniz nedir?" sorusuna verilen yanıtlar ise talep tarafında güçlü bir potansiyel bulunduğunu gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü satın alma ihtimalini "yüksek" olarak değerlendirirken, yüzde 23'ü "orta" seviyede görüyor. Satın alma ihtimalinin düşük olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11 olurken, yüzde 13'lük bir kesim yalnızca araştırma aşamasında olduğunu ifade ediyor.

Anket sonuçları yatırımcıların önemli bir bölümünün gündeminde gayrimenkulün güçlü bir şekilde yer aldığını ortaya koyuyor.

Kısa vadede aktif yatırım yapmayı planlayan bir kitle bulunurken, araştırma ve kararsızlık aşamasındaki kullanıcıların oranı da dikkati çekiyor. Gayrimenkulün yatırım ağırlığında açık ara öne çıkması, özellikle satılık daire gibi somut ve likiditesi yüksek ürünlere yönelik güvenli varlık arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin gayrimenkule olan ilgiyi artırması, yatırımcıların portföy tercihlerinde denge arayışını güçlendirdiğini ortaya koyarken, fiyat avantajı, doğru lokasyon ve şeffaf süreç beklentisi, satın alma kararlarının temel dinamikleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca 6 ay için yüksek satın alma ihtimali beyan eden kullanıcı oranı da gayrimenkul tarafında canlı bir talep potansiyeline işaret ediyor.