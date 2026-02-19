Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 14'üncü duruşması sona erdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan tutuksuz sanık Bektaş Yıldız, Avcılar ve Yeşilköy'de restoranları bulunduğunu ifade ederek, hayatında, belediyeden hiç ihale almadığını savundu.

Sanıklardan Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş, Alican Abacı ve Fahri Aksoy'u tanıdığını söyleyen Yıldız, "Bu kişiler, restoranımda araç konusundan bahsettiler. Hatta araçla ilgili kişinin geleceğini söylediler. Ben de burada bu konuların konuşulmasını istemediğimi söyledim ve onları içeri almadım. 5 senedir ne Fahri'yle, ne Aziz'le görüşmedim." dedi.

Yıldız, Rıza Akpolat'a ödemelerle ilgili baskı yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "30 senelik kardeşim dediğim arkadaşıma (Rıza Akpolat) böyle bir şey yapabilir miyim?" cevabını verdi.

Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuksuz sanık Emirhan Akçadağ, iddianameye konu ihalelerde görevlendirme dolayısıyla görev aldığını söyledi.

Belediyede memur olarak görev yaptığını, buradaki asıl görevinin ihaleler olmadığını savunan Akçadağ, "İddianamede 7 ihalede 'fesat karıştırma' suçundan, bu ihalelerden 3'ünde ise 'özel belgede sahtecilik'ten suçlanıyorum. Örgüt üyesi olan kişilerle ortak baz kaydı, para alışverişi gibi herhangi bir şey yoktur." diye konuştu.

Akçadağ, Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı gün belediyede kriz masası oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akpolat'ın gözaltına alındığı 13 Ocak 2025 günü, daha saat 15.00 civarlarındayken Rıza Akpolat'ın savunma stratejisi her şeyi reddetmesi ve bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine kurgulandı. 2 gün sonra Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat (sanık) beni çağırdı ve 'Alican (Abacı) nasıl bir insan, her şeyi o yapmış. Bu pislik yanına kalamaz.' dedi. Bir anda, Rıza Akpolat'ın manevi oğlum ve kardeşim dediği kişinin hain ilan edildiğini gördüm. Olayın sıcaklığıyla böyle olduğunu düşündüm. Taner Çukadar (sanık) da günah keçisi ilan edildi."

Akpolat gözaltına alındıktan sonra yapılan tüm toplantılarda, herkese, kim gözaltına alınırsa alınsın Akpolat'ın adının geçmeyeceğinin telkin edildiğini söyleyen Akçadağ, "Sıra bana geldi, gözaltına alındım. Bir avukat ile Rıza Akpolat'ın baldızı olan avukat beni ziyarete geldi. Gelen avukat bana hukuki destek vermek yerine, konuşmamam için baskı amacıyla yanımda durdu. Sonuçta ben de tutuklandım. Sonra avukat bana Akpolat'ın, 'Aslan kardeşim, çok dik durdun. Buradan çıkınca yeni bir hikaye yazacağız.' mesajını iletti. Avukatlar, Rıza Akpolat'ın mesajlarını iletiyordu." ifadelerini kullandı.

- "Hayal kırıklığı yaşadım"

Akçadağ, 2025 yılı haziran ayında sanıklardan Mustafa Mutlu ile Ozan İş'in aralarında bulunduğu bazı kişilerin ek ifade verdiğini ve ondan sonra bir avukatın kendisine geldiğini belirterek, "Avukatlar, 'Rıza Başkanın selamı var. Kontrollü konuşma sistemine geçildi. Ali Rıza Yılmaz, Ozan İş ve Mustafa Mutlu'nun adını vererek, tahliye edileceksin.' dediler. Koğuşa dönünce hayal kırıklığı yaşadım. Akpolat'ın Alican Abacı, Ali Rıza Yılmaz ve Taner Çukadar'ı tek kalemde harcadığını ve kendi ailesi dışından kimseye bir duygusu olmadığını anladım. Savcılıktan şahsıma ve aileme tek bir baskı gelmemiştir ama baskıyı Rıza Akpolat ve çevresinden gördüm. Bizlere iftiracı diyenlerin de meydanlarda söylediği gibi, halkımızın gerçekleri bilmeye hakkı var." savunmasını yaptı.

2019 yılından beri günün 18 saatinin Akpolat'ın yanında geçtiğini aktaran Akçadağ, "Akpolat savunmasında, alkol tedavisi ve psikolojik tedavi gördüğümü, kalp rahatsızlığım olduğunu ve tahliye olmak için ifade verdiğimi söyledi. Sormak lazım, sorunlu bir adamı neden 2023'te özel kalem müdürü yapmıştır? Ben savcılıkta, Akpolat'ın gerek kişisel, gerekse siyaset için yaptığı harcamaları paylaştım. İfademin arkasındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Akçadağ, Akpolat'ın bazı siyasilerin uçak biletlerini aldığını, otel rezervasyonlarını yaptırdığını öne sürerek, "Listedeki kimse kendi ödemesini cebinden yapmamıştır. Harcamaların tamamı Rıza Akpolat'ın talimatıyla yapılmıştır. Bunları not tutmamın amacı kendisine hesap verebilmek içindi. Ben kimseye iftira atmadım. Buyurun belgeleri." dedi.

Akpolat'ın yakınlarını özel bir hastaneye yönlendirdiğini iddia eden Akçadağ, buraya giden kişiler için Akpolat tarafından 15 milyon lira ödeme yapıldığını öne sürdü.

- "Masraflar, Rıza Akpolat'a gelen gayri resmi ödemeler üzerinden yapılırdı"

Akçadağ, Akpolat'ın programa çıktığı ya da kendisiyle ilgili haberler yapılan medya kuruluşlarına şoförler üzerinden ödemeler yaptığını iddia ederek, "Rıza Akpolat gezmeyi, eğlenmeyi, a plus yaşamayı severdi. Çevresini de bundan mahrum bırakmazdı. Kendisi işlerini yaptırmak için bazen beni ya da başkalarını da yanında götürürdü. Ayrıca, kendisi yabancı dil bilmediği için Çağdaş Yıldız'ı (sanık) gezilerine rehber olarak götürürdü. Bu masraflar, Rıza Akpolat'a gelen gayri resmi ödemeler üzerinden yapılırdı. Sadece Akpolat'a ait 260 satır uçuş, toplamda binlerce uçuş, konaklama kaydı mevcut." diye konuştu.

Savunmasını tamamladığı sırada Akçadağ, kendilerine inanan insanlardan, Beşiktaş halkından özür dilediğini ifade etti. Bu sırada bazı tutuksuz sanıklar da Akçadağ'ı alkışladı.

Akçadağ, kendisine yapılan çapraz sorgu esnasında, belediyeye her hafta 20-30 milyon lira para geldiğini, kendilerinin de bu paralardan çeşitli ödemeler yaptığını, bununla ilgili ayrıca soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Rıza Akpolat'ın cezaevine talimat gönderdiğini nereden bildiğine ilişkin soruya Akçadağ, "O dönem tutuklanmamıştım. Özel kalem müdürüydüm. Kritik bir noktadaydım. Bunun, talimatların şahitleri var, baz kaydı var. Avukatlardan haber çok rahat geliyor." cevabını verdi.

Akçadağ, Rıza Akpolat'ın sahibi olduğu şirkete ait iki aracın Aziz İhsan Aktaş'a satılmasıyla ilgili soruya ilişkin, "Araç satışında bahsedilen odada ben de vardım. Odada gerçekten ciddi bir baskı, kavga oldu. Aziz İhsan Aktaş odada değildi ama ona satılması konuşuldu. Aziz İhsan Aktaş'a belediyenin çok ciddi bir borcu vardı. Aziz İhsan belediyeyi tehdit ediyordu, arabaları, yakıtı keseceğim vesaire gibi. Odada, 'Bu araçları Aziz'e satın.' talimatı verildi." şeklinde konuştu.

Aziz İhsan Aktaş'ın "Yakıtı keselim, araçları çekelim gibi konuşmaları siz bizzat duydunuz mu?" sorusu yöneltilen Akçadağ, "Ben bizzat şahit oldum. Bizim en büyük stresimiz çek zamanı geldiğinde araçlar çekilecek miydi." dedi.

Sorgu esnasında söz alan Rıza Akpolat, "Seyahatlerimiz, özel hayatlarımız, harcamalarımız bir kişinin iki dudağı arasında. Sabahtan beri konuştuğu şeylerin tamamı benim anlattığım, sizin tek bir tuşla iddianameden baktığınız şeyler. Kamuoyunun gözünde algı oluşturulmaya çalışılıyor. Savunmamda, kimseyi zan altında bırakacak kelime etmedim, kimseyi suçlamadım. Neden itirafçı olduklarıyla ilgili beyanda bulundum. Anlıyorum itirafçı oldukları için bir şeye sığınmak zorundalar. Ben savunmamda yapılan harcamaları kabul ettim. Hiçbiriyle ilgili yapmadım demedim. Bazı insanlar için soru soruyorum, algı oluşturulmaya çalışıldığı için." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Rıza Akpolat, eski Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'a bazı sorular yöneltti.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Arzu Kutlu, Emin Arıca, Ekin Kaya, Emrah Gülkanat, Erdal Özece, Erdem Tatar, Erhan Kaya, Ersoy Cangül, Filiz Yolsal, Fikret Demir, Gül Sümeyra Akçay, Gülcan Erdoğan ve Gökhan Turan'ın da savunmaları alındı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.