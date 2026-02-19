Trump: 8 savaşı bitirdik, 9'uncusu yolda

Barış Kurulu, Gazze gündemiyle Washington'da toplanıyor. Türkiye'yi temsilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

8 savaşı bitirdiklerini belirten Trump, "9'uncu da yolda diye düşünüyorum" dedi. Trump kurulun tarihin en prestijli kurulu olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Barıştan ucuz bir şey yok. Savaştan artık yüz kat daha maliyetli. Barıştan önemi hiçbir şey yok."

"İran'la iyi görüşmeler yapılıyor. Anlamlı bir anlaşma yapmak zorundayız. "