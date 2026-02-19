Trump: 8 savaşı bitirdik, 9'uncusu yolda
ABD Başkanı Donald Trump Washington'da Gazze gündemiyle toplanan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuşuyor. 8 savaşı bitirdiklerini belirten Trump, "9'uncu da yolda diye düşünüyorum." dedi. Trump ayrıca İran'la yapılan görüşmelerle ilgili de konuştu.
Barış Kurulu, Gazze gündemiyle Washington'da toplanıyor. Türkiye'yi temsilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
8 savaşı bitirdiklerini belirten Trump, "9'uncu da yolda diye düşünüyorum" dedi. Trump kurulun tarihin en prestijli kurulu olduğunu söyledi.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Barıştan ucuz bir şey yok. Savaştan artık yüz kat daha maliyetli. Barıştan önemi hiçbir şey yok."
"İran'la iyi görüşmeler yapılıyor. Anlamlı bir anlaşma yapmak zorundayız. "