Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten sonra sosyal medyaya düzenleme getirileceğini ve kimlik doğrulamasının geçerli olacağını söylemişti. Bakan Gürlek, düzenlemenin nasıl olacağına dair yeni bir açıklama daha yaptı.

'Gerçek hesaba geçmeyenin hesabı kapatılacak'

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Gürlek, ayrıntıları şöyle sıraladı:

"Yapılacak düzenleme ile bir kişi sosyal medyada itibar suikastı yapıyorsa, açık kimliği ile yapacak.

Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak.

Bunun için bir geçiş süreci olacak. O süre içinde kişinin gerçek hesaba geçmesi gerekecek. Geçmiyorsa sahte hesaplar kapatılacak.

Bu, yurtdışından vatandaşlarımız için de geçerli olacak.

Aynı şekilde pasaportla doğrulama olacak, cep telefonuna da bir doğrulama mesajı gelecek."