Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulama sisteminin detaylarını anlattı. Buna göre geçiş süreci olacak. Bu sürede gerçek hesaba geçmeyenlerin hesabı kapatılacak. Gürlek "Yapılacak düzenleme ile bir kişi sosyal medyada itibar suikastı yapıyorsa, açık kimliği ile yapacak. Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak." dedi.

Kaynak : Hürriyet
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 08:51, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 11:44
Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten sonra sosyal medyaya düzenleme getirileceğini ve kimlik doğrulamasının geçerli olacağını söylemişti. Bakan Gürlek, düzenlemenin nasıl olacağına dair yeni bir açıklama daha yaptı.

'Gerçek hesaba geçmeyenin hesabı kapatılacak'

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Gürlek, ayrıntıları şöyle sıraladı:

"Yapılacak düzenleme ile bir kişi sosyal medyada itibar suikastı yapıyorsa, açık kimliği ile yapacak.

Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak.

Bunun için bir geçiş süreci olacak. O süre içinde kişinin gerçek hesaba geçmesi gerekecek. Geçmiyorsa sahte hesaplar kapatılacak.

Bu, yurtdışından vatandaşlarımız için de geçerli olacak.

Aynı şekilde pasaportla doğrulama olacak, cep telefonuna da bir doğrulama mesajı gelecek."

