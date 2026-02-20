Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Google Gemini ile artık 30 saniyelik şarkılar bestelenebilecek

Google, üretken yapay zeka ailesi Gemini'ın yaratıcı yeteneklerini genişleterek müzik oluşturma özelliğini kullanıma sundu. Google DeepMind'ın en yeni müzik nesli modeli Lyria 3 tarafından desteklenen sistem; metin komutları, fotoğraflar veya videolardan 30 saniyelik özgün parçalar besteleyebilecek.

Haber Giriş : 20 Şubat 2026 08:29, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 08:30
Kullanıcılar; bir ruh hali, tür, anı veya şahsi bir şakayı girdi olarak sunduğunda Gemini; sözleri, enstrümantal düzenlemeleri ve kapak tasarımıyla birlikte eksiksiz bir parça üretecek.

Şarkı sözlerinin yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulduğu sistemde, görsel tasarımlar için Nano Banana modeli kullanılacak.

Profesyonel ve paylaşılabilir içerikler

18 yaş ve üzeri kullanıcıların erişimine açılan bu özellik; Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için daha yüksek kullanım limitleriyle sunulacak. Ticari bir hit parça yaratmaktan ziyade, müzikal deneyler yapmak ve arkadaşlarla paylaşmak için eğlenceli bir araç olarak tasarlanan sistem, saniyeler içinde sonuç verecek.

Sorumlu yapay zeka ve telif koruması

Üretilen her parçaya, içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirleyen ve insan kulağının duyamayacağı "SynthID" dijital filigranı yerleştirilecek.

Gemini, mevcut eserleri kopyalamak yerine tamamen özgün materyaller üretmek üzere tasarlandı. Komutlarda gerçek sanatçılara atıfta bulunulduğunda, yapay zeka telifli müziği kopyalamadan sadece genel üslup ilhamı alacak.

Google, çıktıların mevcut eserleri ihlal etmemesini sağlamak için içerik filtreleri uygulayacak. Kullanıcılar, telif hakkını ihlal ettiğini düşündükleri içerikleri bildirebilecek.

Özellik; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Japonca, Korece ve Portekizce dahil olmak üzere birden fazla dili destekleyecek.

