Herkesin 'Barbie kaymakam' dediği Tuğçe Orhan görevine asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Ladik'te vekaleten görev yapan ve ''Barbie kaymakam'' olarak da ünlenen Tuğçe Orhan, asaleten kaymakam olarak atandı.

Haber Giriş : 20 Şubat 2026 14:37, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 14:35
Atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte çok sayıda ilçede yeni atamalar gerçekleşti.

Bu atamalardan birisi de Samsun'un Ladik ilçesinde oldu...

TUĞÇE ORHAN ASALETEN ATANDI

Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Tuğçe Orhan, yayımlanan kararnameyle asaleten kaymakamlığa atandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, TANINDI

Tuğçe Orhan, daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti.

"BARBİE BEBEK" LAKABI TAKILDI

Bazı kullanıcılar, Orhan'ın 'Barbie Bebek'e benzediğini söyleyerek fotoğraflarını paylaşmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Bu paylaşımlarla kısa süre içerisinde tanınan Orhan, Ladik ilçesinde görevini sürdürmeye devam edecek.

TUĞÇE ORHAN HAKKINDA

1995 yılında Elazığ'da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliğine geçti.

İl merkez stajını Elazığ Valiliği'nde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara'da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı.

Ardından Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yaptı.

8 ay Londra'da kalan ve eğitim alan Orhan, iyi derecede de İngilizce biliyor.

