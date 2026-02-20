Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Ana sayfaMevzuat Son Değişiklikler

Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 06:37, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 06:40
Yazdır
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin adı, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirildi.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı "Ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerini belirlemektir." şeklinde değiştirildi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kararnamedeki ekli cetvellerde kadro, pozisyon ve görevlerine yer verilenler hariç kamu işletmeleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer almayacak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri" gibi kadroların bulunduğu (I) sayılı cetvel ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları gibi kadroların bulunduğu (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı Kararıyla atama yapılacak.

Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademe yöneticilere devredebilecek.

Atama usulü ve atamaya yetkili makamı bu düzenlemeyle belirlenen (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevler hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin diğer hükümleri uygulanmayacak.

Kararnamenin atama şartlarını belirleyen 3. maddesinde de değişikliğe gidilirken, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı cetvel kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar görev süresi bakımından atandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

Kararnamede yer alan üst kademe kamu yöneticilerini gösteren (I) sayılı cetvelde değişikliğe gidildi.

Söz konusu kararnamedeki, üst kademe kamu yöneticilerini gösteren cetvelden bazı kadrolar çıkarılırken, İletişim Başkanı, Siber Güvenlik Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı başta olmak üzere bazı kadrolar da eklendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yönetim kurulunu düzenleyen maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, beş üyeden oluşan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının tabii üyeleri dışındaki üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

19 Şubat 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber