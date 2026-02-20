Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin adı, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirildi.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı "Ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerini belirlemektir." şeklinde değiştirildi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kararnamedeki ekli cetvellerde kadro, pozisyon ve görevlerine yer verilenler hariç kamu işletmeleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer almayacak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri" gibi kadroların bulunduğu (I) sayılı cetvel ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları gibi kadroların bulunduğu (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı Kararıyla atama yapılacak.

Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademe yöneticilere devredebilecek.

Atama usulü ve atamaya yetkili makamı bu düzenlemeyle belirlenen (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevler hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin diğer hükümleri uygulanmayacak.

Kararnamenin atama şartlarını belirleyen 3. maddesinde de değişikliğe gidilirken, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı cetvel kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar görev süresi bakımından atandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

Kararnamede yer alan üst kademe kamu yöneticilerini gösteren (I) sayılı cetvelde değişikliğe gidildi.

Söz konusu kararnamedeki, üst kademe kamu yöneticilerini gösteren cetvelden bazı kadrolar çıkarılırken, İletişim Başkanı, Siber Güvenlik Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı başta olmak üzere bazı kadrolar da eklendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yönetim kurulunu düzenleyen maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, beş üyeden oluşan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının tabii üyeleri dışındaki üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

19 Şubat 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.