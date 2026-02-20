Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!

Sahadan gelecek gözlem raporlarında silah bırakmanın olumlu yönde ilerlediği tespit edilirse Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa bayramdan sonra TBMM'ye getirilecek.

MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!

YÜCEL KAYAOĞLU - TBMM'nin 'Terörsüz Türkiye' konusunda hazırladığı rapor doğrultusunda süreç yeni bir aşamaya geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 'Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak' açıklamasını yapmıştı. Bu doğrultuda, PKK'nın silahlarını tamamen bırakmasını teşvik etmek için öncelikle Meclis'in raporunda da yer alan 'Müstakil ve geçici' mahiyette yasa çıkarılması planlanıyor. Bu kanun, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumunun yanı sıra süreçte görev alanlara kanuni teminat getirilmesine yönelik başlıkların yer aldığı çerçeve bir düzenleme olacak.

MİT RAPOR SUNACAK

Güvenlik kaynakları bu kanunun çıkarılması için 'Son teröristin, son silahını' bırakmasının beklenmesinin 'gerçekçi' olmayacağı görüşünde. Bu sebeple; örgütün teşvik edilmesi için öncelikle çerçeve yasanın çıkarılmasına yönelik bir strateji izleneceği belirtiliyor. Meclis Komisyonunun raporunda yer alan 'Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti, ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir' ifadesinin belli bir aşamaya gelindiğinde çerçeve yasanın çıkarılmasının gerektiğine dikkat çekildiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sahadaki süreç belli bir eşiğe gelince yasal düzenlemeler yapılabileceği tavsiyesinde bulunacağı ifade ediliyor.

IRAK'TA HAREKETLİLİK VAR

Terör örgütünün Suriye'deki kolu SDG konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle Irak cephesinde bir süredir silah bırakma süreci yavaşlamıştı. Ancak, Suriye'de tarafların anlaşması ve entegrasyon sürecinin başlaması ile birlikte Irak'ta bazı mağaralardan ve bölgelerden çekilme konusunda hareketlenme olduğu belirtiliyor. MİT ve Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sahadan getireceği gözlem raporlarında gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğine yönelik tespitler olursa, bayramdan sonra çerçeve yasanın Meclis gündemine getirileceği ifade ediliyor.

İNFAZ, TCK VE TMK TAKVİMİ

Meclis'in raporunda yer alan diğer önerilerden infaz düzenlemeleri, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) gibi yasalarda yapılacak değişiklikler ise yine MİT'in somut 'Teyit ve tespitlerine' bağlı olarak takvimlendirilecek. AK Parti kaynaklarına göre, örgüt silah bırakma konusunda ne kadar hızlı davranırsa atılacak adımlar da aynı oranda hızlanacak. 'Güven artırıcı tedbirler' olarak değerlendirilecek bu adımların önemli bir bölümünün Meclis'in tatile gireceği temmuz ayına kadar tamamlanabileceği belirtiliyor.

