MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!

YÜCEL KAYAOĞLU - TBMM'nin 'Terörsüz Türkiye' konusunda hazırladığı rapor doğrultusunda süreç yeni bir aşamaya geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 'Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak' açıklamasını yapmıştı. Bu doğrultuda, PKK'nın silahlarını tamamen bırakmasını teşvik etmek için öncelikle Meclis'in raporunda da yer alan 'Müstakil ve geçici' mahiyette yasa çıkarılması planlanıyor. Bu kanun, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumunun yanı sıra süreçte görev alanlara kanuni teminat getirilmesine yönelik başlıkların yer aldığı çerçeve bir düzenleme olacak.

MİT RAPOR SUNACAK

Güvenlik kaynakları bu kanunun çıkarılması için 'Son teröristin, son silahını' bırakmasının beklenmesinin 'gerçekçi' olmayacağı görüşünde. Bu sebeple; örgütün teşvik edilmesi için öncelikle çerçeve yasanın çıkarılmasına yönelik bir strateji izleneceği belirtiliyor. Meclis Komisyonunun raporunda yer alan 'Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti, ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir' ifadesinin belli bir aşamaya gelindiğinde çerçeve yasanın çıkarılmasının gerektiğine dikkat çekildiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sahadaki süreç belli bir eşiğe gelince yasal düzenlemeler yapılabileceği tavsiyesinde bulunacağı ifade ediliyor.

IRAK'TA HAREKETLİLİK VAR

Terör örgütünün Suriye'deki kolu SDG konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle Irak cephesinde bir süredir silah bırakma süreci yavaşlamıştı. Ancak, Suriye'de tarafların anlaşması ve entegrasyon sürecinin başlaması ile birlikte Irak'ta bazı mağaralardan ve bölgelerden çekilme konusunda hareketlenme olduğu belirtiliyor. MİT ve Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sahadan getireceği gözlem raporlarında gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğine yönelik tespitler olursa, bayramdan sonra çerçeve yasanın Meclis gündemine getirileceği ifade ediliyor.

İNFAZ, TCK VE TMK TAKVİMİ

Meclis'in raporunda yer alan diğer önerilerden infaz düzenlemeleri, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) gibi yasalarda yapılacak değişiklikler ise yine MİT'in somut 'Teyit ve tespitlerine' bağlı olarak takvimlendirilecek. AK Parti kaynaklarına göre, örgüt silah bırakma konusunda ne kadar hızlı davranırsa atılacak adımlar da aynı oranda hızlanacak. 'Güven artırıcı tedbirler' olarak değerlendirilecek bu adımların önemli bir bölümünün Meclis'in tatile gireceği temmuz ayına kadar tamamlanabileceği belirtiliyor.