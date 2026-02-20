Dolar 43,84 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 43,84 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 17:22, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,7690
|43,7700
|43,8440
|43,8450
|Avro
|51,6050
|51,6060
|51,6300
|51,6310
|Sterlin
|59,0510
|59,0610
|59,1620
|59,1720
|İsviçre frangı
|56,6220
|56,6320
|56,5170
|56,5270
|ANKARA
|ABD doları
|43,7390
|43,8190
|43,8140
|43,8940
|Avro
|51,5650
|51,6450
|51,5900
|51,6700
|Sterlin
|58,9910
|59,2010
|59,1020
|59,3120