Okulda akran zorbalığı iddiası: 15 yaşındaki öğrencinin çenesi kırıldı

Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okulda akran zorbalığı iddiası: 15 yaşındaki öğrencinin çenesi kırıldı

Antalya'da bir meslek lisesinde teneffüs sırasında yaşandığı öne sürülen kavga, 9. sınıf öğrencisinin çene kırığıyla sonuçlandı. Ameliyat edilen 15 yaşındaki öğrencinin en az bir dönem eğitimden uzak kalacağı belirtilirken, veli disiplin cezasına tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 15:50, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 16:58
Yazdır
Okulda akran zorbalığı iddiası: 15 yaşındaki öğrencinin çenesi kırıldı

Olay, 11 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Borsa Ticaret Meslek Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9. sınıf öğrencisi Muhammed Yasin Ç. (15), teneffüs arasında başka bir sınıftan gelerek sırasına oturan ve ayaklarıyla oturacağı bölüme basan öğrenciyi "kalkar mısın" diyerek uyardı. Uyarının ardından sıradan kalkan öğrencinin bir süre sonra üç arkadaşıyla birlikte yeniden sınıfa geldiği öne sürüldü. Muhammed Yasin Ç.'nin "Neden ters baktın?" demesi üzerine çıkan arbedede, diğer öğrencinin Muhammed Yasin Ç.'nin çenesine vurduğu, darbe alan öğrencinin yere düştüğü iddia edildi.

Okul yönetimi veliyi aradı, öğrenci hastaneye sevk edildi

Okul yönetimi tarafından velisine bilgi verilen Muhammed Yasin Ç., ilk olarak sağlık ocağına götürüldü, ardından hastaneye sevk edildi. Öğrencinin çenesinde kırık tespit edildi.

"İki noktada kırık tespit edildi, plak yerleştirildi"

Olayla ilgili konuşan veli Ergin Ç., süreci şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz hafta okul idaresinden telefon geldi. Arkadaşlar arasında kavga olduğunu ve diş kırıklığı yaşandığını söylediler. Beş dakika sonra tekrar arayıp çocuğun araştırma hastanesine sevk edildiğini bildirdiler. Okula gittiğimde oğlum çenesini tutuyordu. Yapılan kontrollerde çenesinin iki noktadan kırıldığı ortaya çıktı. 16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık beş saat süren bir operasyon geçirdi. Plak yerleştirildi, bağlantılar yapıldı. Doktorlar tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini söyledi."

Veli: "Bu bir adli vaka"

Veli Ergin Ç., olayın adli boyutuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Kamera kayıtlarında olayın net olduğu ifade edildi. Ambulans ve polis çağrılıp çağrılmadığını sordum. Çağrılmadığını öğrendim. Polisler tuttuğu tutanaklarda olayın "kasten yaralanma" olduğunu belirttiler. Bunun bir adli vaka olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Yargı sürecini başlattık"

Disiplin cezasına itiraz

Olayın ardından disiplin kurulunun toplandığını belirten Ergin Ç., verilen cezaya itiraz ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Olayı gerçekleştiren öğrenciye 5 gün geçici uzaklaştırma cezası verildi. Bu kararın caydırıcı olmadığını düşünüyorum ve itiraz ettim. Beş günlük uzaklaştırma demek, gel bir daha birinin çenesini kır, başkasının çocuğun çenesini kır anlamına geliyor."

En az bir dönem eğitimden uzak kalacak

16 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Muhammed Yasin Ç.'nin çenesinde iki noktada kırık tespit edilerek plak yerleştirildi. Tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçeceğini belirten veli Ergin Ç., oğlunun sağlık durumu nedeniyle en az bir dönem okuldan mahrum kalacağını da sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber