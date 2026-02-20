Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı. Ancak en düşük emekli aylığına ayar çekilmiş ve SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin en düşük maaşı yüzde 18,4 zamla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL olmuştu.

EMEKLİLER İKRAMİYE ZAMMINI BEKLİYOR



Milyonlarca emekli maaş zammının ardından şimdi de gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere zam yapılması gündemde. Şu an 4 bin lira olarak emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için farklı senaryolar öne çıkıyor.

İKRAMİYE ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; emekli ikramiyeleri için 3 farklı zam formülü masada.

1. SENARYO



İlk senaryo, emekli ikramiyelerinin 1.000 TL artırılması. Böylece bayram başına 5'er bin TL'den toplam 10 bin TL ikramiye verilecek.

2. SENARYO



İkinci senaryo, emeklinin bayram ikramiyesinin 1.500 TL zamla 5.500 TL'ye çıkarılması. Böylece emekliler 2 bayramda toplamda 11 bin TL alacak.

3. SENARYO



Son senaryo ise bütçe imkanlarının biraz daha zorlanarak emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılması. Böylece emekliler bayram başı 6 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin TL ikramiye verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR?



Bayram ikramiyesi ödemeleri sadece emeklileri değil; dul ve yetim aylığı alanları, şampiyon sporcuları, şehit yakınlarını, gazileri ve güvenlik korucularını da kapsıyor. Hak sahipleri, hisseleri oranında bu ödemelerden yararlanabilecek.