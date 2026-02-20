Bakan Kacır: Teknoloji üreten ve geliştiren Türkiye idealini gerçeğe dönüştürdük

Bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ile Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslimi ve 2. Etap Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, teknoloji geliştirme kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla küresel rekabette daha sağlam bir konuma ulaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin birçok sektörde Avrupa'da ve dünyada lider ülkeler arasında yer aldığını belirten Kacır, elde edilen başarıların vizyoner politikalar ve kararlı kalkınma adımlarının sonucu olduğunu kaydetti. Malatya'nın tarih boyunca üretim kültürü, girişimci ruhu ve çalışkan insan kaynağıyla öne çıkan şehirlerden biri olduğunu dile getiren Kacır, şehirde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü söyledi. Son 23 yılda Malatya'daki organize sanayi bölgelerinin büyüklüğünün 650 hektardan 2 bin 341 hektara yükseltildiğini belirten Kacır, OSB'lerdeki istihdamın ise 5 bin 480'den 25 bine çıkarıldığını ifade etti.

Deprem sonrası döneme de değinen Bakan Kacır, üretimin kesintiye uğramaması sanayinin hızla toparlanması ve yatırım ortamının korunması amacıyla kapsamlı adımlar atıldığını belirtti. Bu çerçevede 640 hektar büyüklüğünde 4 yeni sanayi alanının ilan edildiğini kaydeden Kacır, sanayi projelerine 7,3 milyar lira finansman desteği sağlandığını açıkladı. Altyapı çalışmaları tamamlanan Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin 347 hektarlık bölümünün sanayicilerin hizmetine sunulduğunu belirten Kacır, Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nde 714 iş yerinden oluşan 1. etapta anahtar teslimlerinin gerçekleştirildiğini, 192 iş yerinden oluşan 2. etap için ise temel atıldığını söyledi. Yeni etapların da hızla tamamlanacağını ifade eden Bakan Kacır, yatırımların esnaf ve sanayicilere modern, planlı ve güçlü bir üretim ortamı sunacağını söyledi.

KOBİ'lere yönelik desteklere de değinen Bakan Kacır, depremden etkilenen işletmelere KOSGEB destek programları kapsamında 8,7 milyar lira kaynak aktarıldığını belirtti. Kacır, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ise şehirde 29,3 milyar liralık yatırımın ve 22 bin 835 kişilik istihdamın önünün açıldığını kaydetti. Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Malatya'nın potansiyelini katma değere dönüştürecek yatırımlara öncelik verildiğini ifade eden Kacır, kayısı ve su ürünleri başta olmak üzere tarım ve gıda sanayine yönelik projelerin desteklendiğini söyledi. Yeni teşvik mekanizmalarıyla üretim, yatırım ve istihdamın daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Malatya'da yürütülen kalkınma projelerine Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla 1,2 milyar lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle ise 1,9 milyar lira kaynak sağlandığını belirten Kacır, kadınlara, gençlere ve üreticilere yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. Program kapsamında İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine daha güçlü katılımını sağlayacak altyapı yatırımlarına önem verdiklerini söyledi. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilecek Malatya Bilim Merkezi'nin de şehir için önemli bir kazanım olacağını söyledi.