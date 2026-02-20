Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin açılan davada mahkeme, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül'ü 22 yıl 6'şar ay, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'ı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 16:42, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 16:42
82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. İnşaat mühendisi Ferit Işık, müteahhit Celal Gül ve eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu olmadığını savunan inşaat mühendisi Ferit Işık, "Bu inşaatın teknik uygulama sorumluluğunu yapmadım. Suçlu değilim. Bu binanın inşaat alanına dahi gitmedim. Arsa sahiplerinden hakkımda aleyhe tanık beyanı yoktur. İhmali bir davranışım olmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık Celal Gül de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını iddia edip beraatını istedi.

Eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül'ü 22 yıl 6'şar ay, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'ı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve Alim Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Ailelerden açıklama

Mahkemenin kararı sonrası aileler adına avukat Nazan Akça açıklamalarda bulundu. Avukat Akça, "Biz biliyoruz ki 22 yıl 6 ay hapis cezası maalesef çok cezaevinde kalmasını gerektirmeyecek. Bu şahısların müebbet hapis cezası alması gerekiyordu. Başka insanlar ölmesin diye gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

