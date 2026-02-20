82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. İnşaat mühendisi Ferit Işık, müteahhit Celal Gül ve eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu olmadığını savunan inşaat mühendisi Ferit Işık, "Bu inşaatın teknik uygulama sorumluluğunu yapmadım. Suçlu değilim. Bu binanın inşaat alanına dahi gitmedim. Arsa sahiplerinden hakkımda aleyhe tanık beyanı yoktur. İhmali bir davranışım olmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık Celal Gül de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını iddia edip beraatını istedi.

Eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül'ü 22 yıl 6'şar ay, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'ı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve Alim Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Ailelerden açıklama

Mahkemenin kararı sonrası aileler adına avukat Nazan Akça açıklamalarda bulundu. Avukat Akça, "Biz biliyoruz ki 22 yıl 6 ay hapis cezası maalesef çok cezaevinde kalmasını gerektirmeyecek. Bu şahısların müebbet hapis cezası alması gerekiyordu. Başka insanlar ölmesin diye gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.