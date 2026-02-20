KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu

19 Şubat 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı cetvel yeniden düzenlendi. Yeni cetvelde "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri" unvanı yer aldı ve bu görevin süresi 3 yıl olarak tanımlandı.

Görev süresi ilk kez CBK'da açıkça yazıldı

Önceki düzenlemede KİT yönetim kurulu üyeliklerinin görev süresi 3 sayılı CBK eki görev süresi cetvelinde açık biçimde yer almıyordu. Yeni düzenleme ile KİT yönetim organlarının görev süresi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzeyinde ilk kez netleştirilmiş oldu.

Bu değişiklikle birlikte KİT yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bakımından standartlaşma sağlanırken, atama ve görev yenileme süreçlerinin de belirli dönemlere bağlanması amaçlanıyor. Düzenleme, kamu teşebbüslerinin kurumsal yönetişim yapısında süreklilik ve öngörülebilirliği artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme kapsamında özellikle kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik ve düzenleyici kurum yapılarındaki yönetim organlarına ilişkin süreler topluca tanımlandı.

Buna göre aşağıdaki kurul ve heyet üyeliklerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlendi: