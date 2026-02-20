KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ilk kez açık şekilde 3 yıl olarak belirlendi.
19 Şubat 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı cetvel yeniden düzenlendi. Yeni cetvelde "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri" unvanı yer aldı ve bu görevin süresi 3 yıl olarak tanımlandı.
Görev süresi ilk kez CBK'da açıkça yazıldı
Önceki düzenlemede KİT yönetim kurulu üyeliklerinin görev süresi 3 sayılı CBK eki görev süresi cetvelinde açık biçimde yer almıyordu. Yeni düzenleme ile KİT yönetim organlarının görev süresi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzeyinde ilk kez netleştirilmiş oldu.
Bu değişiklikle birlikte KİT yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bakımından standartlaşma sağlanırken, atama ve görev yenileme süreçlerinin de belirli dönemlere bağlanması amaçlanıyor. Düzenleme, kamu teşebbüslerinin kurumsal yönetişim yapısında süreklilik ve öngörülebilirliği artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.
Düzenleme kapsamında özellikle kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik ve düzenleyici kurum yapılarındaki yönetim organlarına ilişkin süreler topluca tanımlandı.
Buna göre aşağıdaki kurul ve heyet üyeliklerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlendi:
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üyeleri
- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri
- Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu üyeleri
- Spor Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri
- Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri
- TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeleri
- Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri
- Vakıflar Meclisi üyeleri
- Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri