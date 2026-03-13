İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 773'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralananların sayısının ise bin 933'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 20:33, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 20:33
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralananların sayısının ise 103'ü çocuk olmak üzere bin 933'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik başlattığı kapsamlı saldırıların ardından Lübnan'da başkent Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesi başta olmak üzere birçok noktaya yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile Hizbullah'a ait unsurların hedef alındığı iddia edilmişti.

