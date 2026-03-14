Yaşlı çift yangında ölmüştü. Torun ve eşi dahil 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta çıkan ve Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yangın soruşturmasında 4 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29), E.G. ve U.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ü.K. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Yatağan Adliyesi çevresinde jandarma ekipleri ve komandolar tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Zanlılar çok sayıda jandarma aracı eşliğinde adliyeye getirildi.

Yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

JASAT ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede yangının doğal nedenlerle çıkmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaşlı çiftin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K.'nin yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri ve olayın gerçekleştiği evde yer gösterme yaptıkları belirtildi.

Benzin alıp evi ateşe verdikleri belirlendi

Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtlarında, Busenaz K. ile Kürşat K.'nin olaydan kısa süre önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin evden çaldıkları bir miktar altını bozdurarak dolar aldığı ve bu paraya da güvenlik güçlerince el konulduğu öğrenildi.

Yaşlı çift hayatını kaybetmişti

Turgut Mahallesi'nde bulunan ahşap evde 5 Mart'ta çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Asım Kasap kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti