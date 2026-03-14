Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.34 Faizli Kredi!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Yaşlı çift yangında ölmüştü. Torun ve eşi dahil 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada aile içinden şüphelilerin de bulunduğu 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2026 06:06, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 06:09
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta çıkan ve Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yangın soruşturmasında 4 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29), E.G. ve U.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ü.K. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Yatağan Adliyesi çevresinde jandarma ekipleri ve komandolar tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Zanlılar çok sayıda jandarma aracı eşliğinde adliyeye getirildi.

Yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

JASAT ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede yangının doğal nedenlerle çıkmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaşlı çiftin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K.'nin yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri ve olayın gerçekleştiği evde yer gösterme yaptıkları belirtildi.

Benzin alıp evi ateşe verdikleri belirlendi

Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtlarında, Busenaz K. ile Kürşat K.'nin olaydan kısa süre önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin evden çaldıkları bir miktar altını bozdurarak dolar aldığı ve bu paraya da güvenlik güçlerince el konulduğu öğrenildi.

Yaşlı çift hayatını kaybetmişti

Turgut Mahallesi'nde bulunan ahşap evde 5 Mart'ta çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Asım Kasap kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti

