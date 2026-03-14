Yargıtay'a seçilen 8 yeni üye Resmi Gazetede
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Genel Kurulu, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından bildirilen 16 boş üyelikten 8'ini doldurdu. İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kürşad Serbes ile Niyazi Acar gibi isimler Yargıtay üyeliğine seçildi.
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 13/03/2026
Katar No :412
Yargıtay Birinci Başkanlığının; 16 (on astı) Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 20/01/2026 tarihli ve 21167910/428/646 sayılı yazısı gereğince, 2797 saydı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca 8 (sekiz) üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek,
1) İstanbul Anadolu ACM Başkanı (40057) Ahmet KAYA
2) Türkiye Adalet Akademisi Başkam (40197) Bekir ALTUN
3) Büyükçekmece Hakimi (120632) Çimen ATACAN TUNA
4) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (42044) Hüseyin Kürşad SERBES
5) Yargıtay Tetkik Hakimi (40744) İbrahim ACARLI
6) Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (35928) Musa KAKICI
7) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (40355) Niyazi ACAR
8) Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı (42486) Tolgahan ÖZTOPRAK'ın,
Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştin