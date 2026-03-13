Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri için gece gündüz çalışıyoruz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni yerleşkenin özelliklerinden söz ederek, "Toplam 616 bin metrekarelik alanda planlanan yeni kampüs; tamamlandığında modern hastanesiyle eğitim ve araştırma birimlerini aynı çatı altında buluşturan büyük bir sağlık ve bilim merkezi olacaktır. Kampüs içerisinde yer alan tarihi yapıların restore edilerek yeniden ihya edilmesi de bu kadim yerleşkenin hafızasının korunması açısından son derece önemli bir husustur. Üniversite hastanelerimiz, sağlık sistemimizin önemli paydaşları arasında yer almaktadır. Bugün ülkemizde 70 üniversite hastanesi; 45 bini aşkın yatak kapasitesi ve 7 binden fazla yoğun bakım yatağıyla sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlamaktadır" dedi.

"23 yılda sağlık altyapımızda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik"

23 yılda Türkiye'de sağlık alanında büyük bir dönüşümün gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak üniversite hastanelerimizle iş birliğimizi her alanda daha da güçlendirmek için gayret ediyoruz. Bu merkezlerimizin işleyişini kolaylaştıracak, eğitim-araştırma misyonlarını destekleyecek ve daha etkin hizmet sunmalarını sağlayacak önerilerimizi ve mevzuat düzenlemelerini Yükseköğretim Kurulu'muzla paylaşmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda sağlık altyapımızda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Modern hastanelerimiz, güçlü eğitim kurumlarımız ve gelişen teknolojik imkanlarımızla, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modelimiz doğrultusunda Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Cerrahpaşa'da hayata geçirilen eserler bu güçlü vizyonun somut bir tezahürüdür" diye konuştu.