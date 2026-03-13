'Etimesgut Havalimanı NATO Zirvesi için hazirana yetişecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara, yeniden yaparak açacağız. Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle haziran ayına yetiştireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Havayolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60'a çıkaracaklarını ifade etti.

Aydın Çıldır Havalimanı Ticari Uçuşlara Açılacak

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın Çıldır Havalimanı hakkındaki müjdesini de anımsatarak "Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak." açıklamasında bulundu.

Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Deniz üzerinde 3. havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız." dedi.



