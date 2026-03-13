Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor

2025-2026 Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatile denk geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2026 07:44, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 07:33
Yazdır
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatile denk geldi.

Okullarda ikinci dönem ara tatili yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak. Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor.

Tatil süresince öğretmenlerin seminerleri çevrim içi yapılacak.

Öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü yeniden çalacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler son ders zili ile yaz tatiline çıkacak.

LGS 14 Haziran'da

Bu yıl 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencileri için sınav yılı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak. Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda, öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

YKS geç başvuruları bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da olacak.

Sınav başvurularını kaçıran adaylar için geç başvurular bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber