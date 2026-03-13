Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altın fiyatlarında son durum

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Giriş : 13 Mart 2026 07:51, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 09:07
Gram altın, 7.265 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın güne 5.115 dolar civarında başladı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 5.171 dolardan kapanış yapan ons altın, haftanın son işlem gününde 5.115 dolar düzeyinde hareket ediyor. Böylece ons fiyatında haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 oranında bir gerileme görülüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Mart 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.267,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.053,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.120,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.012,54 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.399,55 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.116,27 dolar

