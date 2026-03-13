MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 10:26, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 10:27
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı entübe edildi

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Tarihçi yazar İlber Ortaylı yoğun bakımda tedavi görüyor

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

