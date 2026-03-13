'5G 1 Nisan'da başlıyor, 32 milyon telefon uyumlu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 95 milyona yakın cep telefonu olduğunu ifade ederek 32 milyonunun 5G'ye uyumlu olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

32 Milyon Cep Telefonu 5G ile Uyumlu

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 1 Nisan'da 5G'den ilk sinyali alacaklarını dile getirdi. Uraloğlu, "95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim." dedi

Bakan Uraloğlu, "2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Yerli ve Milli Teknoloji Destekleniyor

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3.5 milyar dolar da hazineye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde." şeklinde konuştu.

10 Kat Hız

Uraloğlu ayrıca 5G teknolojisi ile 10 kat hızlı bir hizmet sunulacağını dile getirerek "Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız. Türkiye'deki bir cerrah dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak." dedi.



